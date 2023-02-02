袁澧林陳湛文爭做殺手　唔怕畀人打係難度挑戰

「文青女神」袁澧林（Angela）與實力派藝人陳湛文（Peter）最近合演ViuTV原創劇《殺手廢J》，Peter擔正做主角「殺手廢J」，暗戀由Angela飾演的咖啡店店長。

Angela表示劇中角色以文戲為主，所以拍得很舒服：「我有一日同Peter講呢度都好早收工喎，跟住全部工作人員就啤實我，原來大家係經歷好多苦楚。」跟Angela相反，Peter自稱是「無制限OT團隊」一員：「我嘅角色係好打得，有一幕要同ANSONBEAN打到甩肺，除咗打鬥戲，仲有好多動作戲，例如跑步，好多體力勞動。印象最深刻係好熱，我著住好多衫又要打鬥，我差啲中暑。」他坦言向來給人感覺孱弱，故甚少被邀拍攝動作戲，他打趣說：「其實係可以嘗試搵我去畀人揪，咁都係動作戲吖，畀人揪好難架！」

不停被稱讚

去年Angela和Peter在電視及電影上皆有好成績，Peter認為只是坐上了一架很順風的順風車，Angela坦言：「去年對我嘅稱讚係我人生被稱讚嘅總和，可能之前大家對我期望唔高，突然做到少少，就得到好多稱讚。」她預告還有三部未見街作品，她自嘲：「其中一部演得幾差，我好期待播，係兩年前拍，同依家分別好大。我唔想停留喺自己嘅舒適圈，我想演挑戰大嘅角色，寧願做出來差但學到嘢。」並謂恨演女版「殺手廢J」以及病態角色也不錯。

至於Peter指每個角色都大挑戰，寄望自己更有能耐及能力去接受更多挑戰，並笑指當能駕馭到更多工作時就不愁奶粉錢，講到去年踏入四十歲，他自言不是突變，而是新一頁:「好似我同ANSONBEAN打交，佢係唔會無電嘅電芯，但我唔係，有啲嘢去到我呢個年紀做最適合，唔好再要我做番青春少年劇，我又未去到做中佬戲，好多嘢係得來不易，但要走隨時要走，所以要居安思危。」

服裝：Demic_hk、Liberation_hk、eye's Buddy feat. MANOMOS（陳湛文）

Stylist：Daniel Cheung（袁澧林）