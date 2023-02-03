薛凱琪父母病倒遭逢巨變　自強做一家之主

女星薛凱琪近年於內地發展不俗，惟專注事業的她，家中接連傳來壞消息，父母分別因新冠病毒及眼中風入院，父親更一度入ICU留醫。而經歷巨變後，薛凱琪由父母掌上明珠，蛻變成堅強的一家之主，並學懂珍惜眼前人！

近年專注內地發展的薛凱琪，去年憑綜藝節目《乘風破浪》人氣急升，接着於演技真人騷節目《無限超越班》經常成為話題者，除了因年紀及娃娃臉引來評論，又試過被惠英紅及佘詩曼的勁重火藥味嚇到喊，於鏡頭前展現真性情，結果成功圈粉！

在節目效應下，薛凱琪工作不斷，不過她早前完成節目拍攝後，卻放棄吸金機會，趕及於農曆新年前返港陪雙親，及後更於社交網上載向父親𢭃利是照片，亦大晒與母親及愛貓合照，表示已很久沒有吃過母親親手炮製的晚飯，惟她卻把母親的靚樣以圖案遮掩，與以往毫不吝嗇晒母女照的行徑截然不同。原來此舉無非想遮掩薛母的病容，皆因去年底薛凱琪的父母先後病倒，當時忙於在內地拍攝《無》的她，突然接獲父親確診消息，由於血含氧一度跌至70多，命懸一線，要立刻送入ICU治療，幸經過十多天搏鬥後，其父病情大有好轉，終可出院返家休養，沒料轉個頭便輪到薛母「出事」眼中風，驚魂未定的薛凱琪頓時方寸大亂，更一度想退出節目飛奔返港，但冷靜過後決定留下，並獨自隔空處理母親入院治療事宜。

唔會再頂嘴

對於父母相繼病倒，薛凱琪受訪時表示父母現時已沒有大礙，不過坦言事發時憂心到爆：「每日錄完節目就打返去Update佢哋情況，周圍打電話幫佢哋安排，晚晚祈禱，瞓得幾個鐘，但幾攰都好，都撐住。（媽咪咩事中風？）都唔知，初初以為係白內障，但幾日後嚴重到其中一隻眼睇唔到嘢，後來醫生診斷後話係眼中風，不過依家好番好多，只係行路有少少唔平衡，暫時每個月打一次針，之後會安排佢做激光同針灸。」一夜長大的她，不諱言今次事件令她學懂了珍惜眼前人：「依家完全唔會同父母頂嘴，咩都係Yes Man，因為大家可以相聚時間已經好少，同埋我已經變咗一家之主，成日會問住佢哋身體狀況。（會多啲時間留香港？）呢段時間都會留喺度，有啲內地綜藝節目傾緊，但未有確實時間，好在依家通關後好方便，即日來回都冇問題。」

此外，薛凱琪於最新一集《無》中，以經典劇《天龍八部》的「神仙姐姐」王語嫣造型登場，不過有頭威冇尾陣，玩傳聲筒遊戲時，即使佘詩曼連講兩次對白仍記不上，情急下以一分鐘轉變8個表情來演繹，但最後仍落敗，需把社交網頭像換成苑瓊丹於電影《唐伯虎點秋香》的「石榴姐」作為懲罰。

與Fiona玩遊戲 佘詩曼栢芝上身重現經典

在圈中同樣是出名孝順的佘詩曼（阿佘）與薛凱琪（Fiona）在節目《無限超越班》經常同場，其中一幕是兩人一同在「新春特輯」大玩遊戲，阿佘重現了一段張栢芝於電影《我家有一隻河東獅》的經典對白，秒速入戲，全程表現佻脫可愛，齋讀對白都可把角色活靈活現，獲不少網友激讚，盡顯視后功力！除了做節目之外，阿佘與Fiona私底下都好Friend，一向調皮的Fiona喜歡問人IQ題，其中更以「佘詩曼」國語來開玩笑，IQ題問哪種動物行得慢，阿佘好快就知道答案是「蛇是慢」，Fiona即揼地大笑，玩得相當開心。