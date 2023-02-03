【是日通勝】

農曆正月十三

癸卯年 癸丑月 壬辰日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、掃舍

忌：開渠、放水

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、4、32

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

金牛座：多向身邊人示好，遇到困難才會有人幫你。

雙子座：投入感不足，事業受影響，必須重新振作。

巨蟹座：身心狀態差，宜檢討作息習慣，避免過勞。

獅子座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

處女座：對伴侶要多包容，咄咄逼人會令對方討厭。

天秤座：謀事要按部就班，急於求成只會弄巧成拙。

天蠍座：蘇州過後無艇搭，主動出擊可打破感情悶局。

人馬座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

山羊座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

水瓶座：運氣差只是暫時性，不氣餒就有望走出困境。

雙魚座：飲食要節制，不宜大魚大肉，提防病從口入。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 財運強

（跌）狗 心情差

鼠：獲貴人支持，有機會在職場上脫穎而出。

牛：財運差勁，勿作大額投資，小心受騙。

虎：工作遇難題，要有勞而無功的心理準備。

兔：心情不好別躲在家，去公園散步有幫助。

龍：金錢運差，須小心理財，勿隨便借貸。

蛇：給另一半送上禮物，有助感情迅速升溫。

馬：謀事踏實，不會紙上談兵，易交出佳績。

羊：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

猴：鴻運當頭，可放膽追夢，無後顧之憂。

雞：抽空陪家人朋友逛街，易有意外得着。

狗：是日沖煞，心情欠佳，工作效率打折扣。

豬：有伴侶者易起衝突，包容與忍讓可化解。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水飛星各坐向 兔年世界知運程

2023兔年的流年飛星，配置於不同坐向，可知今年的運程，對比上年的好壞，今年如何，大家可心中有數。

五黃凶星入西北，向西北上年六白吉，今年運程由吉星轉凶星，自然不及上年。六白吉星入正西，向西上年七赤凶星，今年運程理應由凶轉吉，如有西斜的，吉不起，因為太陽西斜，火熱太強，六白金星受西斜熱力所傷，吉不起，但西方有高山與大廈，阻擋西斜則吉。東北入七赤凶星，由財星轉凶星，運氣當走弱了。

正南入八白財星，看似發財來了，可惜二元八運的大金龍在北，向南是零正顛倒，不利的向方，財星雖到，也難逃苦運，只有小部分特別巒頭才是吉。九紫入北，向北大金龍，當然大吉。一白入西南，今年比上年吉，坎流坤位，女主掌財。

二黑病星入東方為凶，比上年三碧凶更差，東方木剋二黑土星，腸胃皮膚最為明顯，小心健康吧！東南入三碧口舌凶，小心禍從口出。

世界各國富人窮人，住宅與辦公室，都離不開這八個方向，都是凶多吉少，所以今年世界經濟為更艱困之歲。