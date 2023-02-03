娛圈單打︱新年度假晒巨胸　這位人夫真幸福

陳豪和陳茵媺（Aimee）這對「雙陳配」結婚10年，育有兩子一女，一直恩愛不減。早前他們趁農曆新年放假，一家五口到泰國布吉大歎陽光與海灘。難得陳豪絕不自私，為老婆拍攝一段一鏡到底的度假影片。片中Aimee一雙豪乳逼爆屏幕，加上逆天長腿，養眼之至。

Aimee是港姐冠軍出身，當年憑着34D「岩石胸」震撼全城，早就是有料之人。惟岩石胸過於堅挺，一度惹起「打假波」的質疑。如今事過境遷，Aimee早成人妻人母，身材反而更加自然，不僅穠纖合度，有腰有腿，岩石胸亦變番天然巨乳，健康誘人。從陳豪的老公視角可見，老婆玲瓏浮凸，有前有後，既有美感又有性感，而且愈來愈逆齡，絲毫不覺已是三孩之母。娶妻若此，夫復何求！

這對恩愛夫妻最近搭檔拍劇，觀眾都相當期待，皆因Aimee婚後幕前工作大減，以相夫教子為職志。今番同老公拍住上，為了角色更不惜「剷青」上陣，形象突破，令人驚喜。別的夫妻日夕相對，難免產生摩擦，但這對璧人的感情卻是有增無減。早前Aimee確診新冠須隔離，陳豪日日送上物資，隔離期滿更親迎出關，呵護備至，羨煞旁人。

都說「對的時間遇上對的人」十分重要。陳豪坦言年輕時喜愛夜蒲，對感情事也不認真，直到年歲漸長才懂得愛人。人人都讚Aimee眼光好，其實她也有所犧牲，為了家庭半放棄事業，便是明證。

一個巴掌拍不響，天作之合也要互相遷就。陳豪舊愛廖碧兒至今單身，午夜夢迴，可會羨慕Aimee嫁對郎？