暢通肝經　擺脫平胸　塑造豐滿胸

【特約報道】吊帶背心，加墊；露肩裝，加墊；現在連泳衣，都加了厚厚的墊。加墊能即時升Cup，但這樣做反而擠壓胸部，影響血液循環，阻塞淋巴；亦會令行經乳房的脾胃經和肝經受到阻塞，正常養分無法去到應該去的部位，令胸部縮水變形。

想豐胸，飲食是最重要的，如果可以的話，在發育期開始努力，就有更大效用，因為你在發育期吃得適當，滋補是很大的。飲食上，大家耳熟能詳的青木瓜、牛奶、花生、核桃、山藥、魚等，你不要以為這些沒有用，它們含有優質蛋白質和脂肪，能幫助胸部發育得更飽滿，我博客上教的青木瓜排骨湯、花生豬腳湯，都是很有用。還有海參、豬腳和一些筋，例如牛筋、豬筋，這些筋部的食物，含有豐富骨膠原，膠質對於豐胸也有一定的幫助，堅挺不下垂。不過這些食物要適量去吃，否則吃太多可能豐胸不成變胖。我之前有粉絲，她用我的豐胸湯水取代一餐，一個月後她瘦了2公斤，罩杯還大了半個。

中醫認為肝經和脾胃經循經胸部，常熬夜、煙酒、壓力大、嗜吃冰品和甜品，都會形成肝鬱，影響脾胃吸收及運化營養，氣血不充盈，自然無法提供養分令胸部發育。女生應多吃黃豆製品、喝豆漿。中醫學上，豆性平、味甘，入脾、大腸經，具健脾寬中、潤燥消水、益氣之效。脾胃好，有利營養運送到胸部。黃豆更含豐富植物蛋白、大豆異黃酮與纖維，有助胸部脂肪聚積，產生豐胸效果。而綠葉蔬菜如番薯葉和生菜，綠色食物入肝經，能健肝、退肝火、防肝鬱。

日常我建議多透過胸部按摩，刺激淋巴，暢通乳腺，排走毒素，並有助將礙眼的副乳和外移背部的脂肪，重返胸部，令胸部變得集中豐滿、胸形堅挺，連帶手臂和腋下Bye-bye肉消失。胸型集中，看起來也會大一點。睡眠時也應該保持平躺，盡量不要側睡和扒睡，以免阻塞淋巴，出現大小胸。

很多人問我豐胸疑難，但說句真心話，豐胸比減肥難太多了。減肥呢，只要你真的胖，然後努力，肯跟一些好的餐單，乖乖聽我的話，坦白說，大部分人都可以瘦下來。可是豐胸，絕對不是對每一個人都可以。其實胸型遠比胸部大小更重要，養好胸，胸型集中堅挺，保持自信，又何需在意Cup數？

35周年慶新客戶優惠，美胸升cup療程套組

ANGEL FACE準備了「美胸升cup療程套組」，有效改善淋巴循環，打通乳房經脈，促進氣血運行，維持乳腺及乳房懸韌帶健康；配合含有特級葛根精華、青木瓜萃取及透明質酸等天然成分的美胸霜，能加強緊緻豐胸效果。完成療程後能將外擴跟下垂的胸部養成渾圓堅挺的胸型。

唐安麒美顏瘦身專門店

香港

銅鑼灣恩平道44-48號恩平中心3樓及4樓 2890 2198

九龍

尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心6/F 2366 2318

九龍灣宏開道16號德福大廈21樓04-05室 2997 3886

新界

沙田石門安群街1號京瑞廣場2期18樓全層 2156 2999

屯門屯喜街2號柏麗廣場1501室 2440 6188

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。