周末有節目　睇展覽做文青！

眨吓眼又到星期五，係時候諗一諗過完Happy Friday後，周末去邊度玩！本周末不如來一趟有格調的文青之旅，靜靜地看看展覽，培養一吓自己的藝術細胞？

走進花婆婆藝術空間

藝術不分國界，更不分年齡，80歲才開始畫家生涯的花婆婆憑着自身的藝術造詣，無師自通，創立獨特畫風，更被譽為港版草間彌生。想一覽花婆婆的傑作？即日至2月12日（逢星期一休館），上環13a New Street Art Gallery隆重呈獻花婆婆「與花共舞」個人作品展，聯同太平山街stain+ 咖啡店展出逾30幅作品，展覽以招財貓、人和最高辨識度的花花作品為主軸，畫作繽紛、生動，令人猶如進入異世界，感受生活中放鬆、悠閒的一面。

從不同感官感知自然

人類與環境，絕對息息相關！位於香港大學的龍虎山環境教育中心，由即日至3月9日舉辦全新藝術 × 生態企劃展《一樹無聲》。展覽以「Treeology」為題，透過公開徵集，選出以「塌樹」為靈感的展覽提案，並與策展人島仔藝術及8位本地藝術家合作，以真實的塌樹引發靈感及創作。是次藝術家們會從多個感官，包括視覺、聽覺及嗅覺，透過7個藝術裝置，探討「塌樹」與人的關係，分享他們的感知與體會，另類重塑塌樹現場。作品包括《塌樹之味》─ 蔡少華、《原點‧循環》─ 陳柏強、《萌櫱》─ 林昆佑、《樹木的解剖課》─ 朱韋匡、《浮遊幻肢》─ 蘇嘉慧、《遊枝散策》─ 周小某及《樹囈》聲音裝置─陳偉森 × 黃婷。另有一本同步創作小說《樹的起源》─袁易天，將於現場免費派發，大家別錯過！