男神加持　情人節珠寶魅力升級

今個情人節，各大珠寶品牌不約而同邀請男神作代言。大家除了被首飾吸引之外，男神的魅力亦令人沒法擋！（互聯網）

珠寶代表着珍貴與永恒，是情侶在情人節互表心意的首選禮物。今個浪漫佳節，各大珠寶品牌都推出情人節首飾系列，更邀請人氣爆燈的偶像男神，包括韓劇男神車銀優、本地新人王MC張天賦及MIRROR成員李駿傑（Jeremy）親身演繹珠寶。大家不妨落眼力，睇吓邊一款男神飾品最啱另一半心水！

新派約會之必要

MC張天賦表示自己會很直接表達愛意：「可能自己不太喜歡轉彎抹角，尤其在戀愛中，簡單直接就最好。」MIKIMOTO特別為情人節而呈獻的Love Collection，以大大個「Love」字坦率地示愛，因此好啱MC心水。系列直白地以18K粉紅金或白金寫上充滿浪漫氣息的「Love」字體，搭配婉約的日本Akoya珍珠，以及綴飾閃爍的美鑽，以一種秀氣優雅的大方態度，向全世界宣告我愛你。

兩情相悅珠寶系列

繼女神宋慧喬之後，韓劇男神車銀優以黑白西裝Look演繹Chaumet的標誌性Liens系列，從戒指、手鏈到頸鏈，處處流露優雅氣質。男神所戴的Liens Inséparables兩情相悅系列，設計如同人與人之間互相吸引，象徵着兩個靈魂彼此緊扣。系列採用波浪形設計，線條緊密連接，綴以珍貴寶石，大大增加飾品的魅力。至於Jeux de Liens系列新飾品，則以白金和經校準的藍寶石重新演繹標誌性的交叉元素，精緻優雅的設計跟心上人猶如絕配。

浪漫粉紅泡泡

李駿傑（Jeremy）在這個情人節透過SWAROVSKI經典粉紅色調打造浪漫氛圍，以經典的水晶飾品向大家傳遞心意。粉紅浪漫穿搭的Jeremy，分別演繹了Volta及Matrix兩個情人節限定系列飾品。前者以緞帶為靈感，閃亮優雅，後者則用上光彩照人的立體心形設計，每一款都象徵着你和愛侶之間的甜蜜愛戀，既適合大家在節日時提升個人魅力，也適合作禮物向另一半示愛或慶祝友情永固！更令人驚喜的是，由即日起Jeremy的情人節造型照會登陸品牌各大專門店，各位Unicorn千萬別錯過與偶像打卡放閃的機會。