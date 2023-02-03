星級煮意︱「泰」好食！陳婉婷教你整香辣粉絲蝦煲

繽FUN星網煮食節目《星級煮意》最新一輯請來有「最索丫鬟」之稱的陳婉婷（Hebe）大顯身手炮製泰國菜。Hebe不止樣靚身材正，原來是煮得之人，可謂真人不露相。泰國是港人的熱門旅遊地點之一，如果未有時間去旅行，不妨跟Hebe學煮泰國菜，享受舌尖上的泰式風情，而第一集Hebe會為大家示範泰式香辣粉絲蝦煲，做法及食材均非常簡單。

材料方面，有香茅、乾葱、辣椒、蝦、豬肉、粉絲及雞湯，而調味料有糖、蒜及甜豉油。Hebe先將香茅、乾葱、辣椒切粒，再將蝦處理好，把蝦頭剪下來備用，她將切粒的香茅、乾葱及辣椒先落鑊爆香，再加入豬肉，當豬肉炒至七八成熟後才放入蝦，所有材料炒熟後便可以撈起備用。

之後輪到重點環節，蝦頭登場，Hebe表示：「我會用油將蝦頭爆香，目的係迫入面嘅蝦膏出嚟，呢個係蝦嘅精華。等油出煙後就可以放入蝦頭，因為蝦嘅眼有水分，所以會彈油，大家要小心啲，當蝦頭唔再彈油就代表差唔多得，可以將啲蝦頭撈起，因為蝦嘅精華已經畀我揸乾揸盡，所以唔再需要，跟住就倒入雞湯，個雞湯係我之前煲定，大家都可以買市面上現成嘅盒裝雞湯去代替，再放入預先浸好嘅粉絲，加入糖以及甜鼓油調味，煮5分鐘左右畀粉絲充分吸收湯同蝦膏嘅味道，最後加入之前煮熟嘅蝦同豬肉，煮多3分鐘就可以食得喇！」食厭港式粉絲煲的你可以試試這道泰式粉絲煲，香茅加上辣味，令人食欲大振。