梁朝偉親自剖白社恐原因　父母離異成人生陰影

影帝梁朝偉（偉仔）早前開設內地短片平台，開通僅5日就已經直逼210萬Followers，加上佢嘅團隊勤力經營Account去到每日都有更新，更以自己有社恐（社交恐懼症，Social anxiety disorder）做題材，至今已發布3條片。該平台又專登為男神製作《這一刻，梁朝偉對你說》獨家記實短片，一連幾日分集上載，偉仔難得地剖白內心世界，仲激罕大談童年往事，睇到網友好Touching！

當中佢就提到自己依家咁封閉自己，都係基於童年嘅不快樂經歷所致，加上父母長年鬧交及後離異，都令佢打擊好大：「剛開始的時候我是一個很活潑的小朋友來的，後來爸爸離開之後，我就開始把所有東西都藏在裏面。基本上我爸爸媽媽天天都吵架的，每天晚上都吵架，我爸爸好像感覺是每天都喝醉酒。他們每天都吵架，我還記得就是，那個時候很害怕，每天晚上聽到他們吵架，就拿被子，然後在那邊哭，也不知道怎麼反應，除了很害怕以外。我的那個畫面永遠都記得，我還記得那天是冬天是冷的……我從小就特別敏感吧。」

佢亦提到佢同爸爸次次出去，佢都其實唔係好開心：「我爸爸那個時候已經跟我媽媽分開了，他是偶爾有時候會回來帶我出去玩，但其實我不是非常開心的，我基本上都不是很開心。那一天他帶我出去玩，雖然是去遊樂園，但其實我一點都不開心。我爸爸那天穿甚麼我都還記得。」偉仔爸爸當日為佢影嘅相，佢到依家都仲有Keep起。