日菜新店　風味大不同

日本菜系千變萬化，近日除有廣受歡迎的新開廚師發辦料理店，還有可直接欣賞師傅多方面手藝的割烹料理和最啱熱鬧用餐的居酒屋，當然也少不了創意十足的高級日菜，大家可按場合和需要揀選餐廳，齊齊感受和風滋味。

熱鬧居酒屋

放工後和朋友到居酒屋，邊飲邊食，減壓又暢快。剛於尖沙咀開旗艦店的權八居酒屋，坐擁無敵海景。於江戶風格的餐廳內，可隨時品嘗酸汁伴牛筋、三黃雞腿肉、、兔治雞肉酸冬菇串燒、新出的宮崎雞蛋明太子玉子燒、極上三色卷和特色卷物等，吃到差不多，再來一碗手打蕎麥麵，最是滿足。新店特別增設12位的壽司廚師發辧餐區，客人可品嘗到赤身燒大拖羅壽司、鯖魚榛壽司、酸汁白子和炭燒白子等美食。同時間，店子推出新的和風下午茶，內有蟹肉飛魚子沙律、唐揚雞柳和炸鮮蟹肉餅等小食。由現時至2月28日惠顧指定菜式，每2位食客可從中揀選1款半價享用，在指定的The Happiest Hour時段，指定的調酒可享買一送一，特選清酒有7折優惠。

精緻烹割

日式料理中，割烹包含不同的烹調手法為客人炮製緻菜式。剛於尖沙咀開業的割烹 炑，在這個冬日選了多款時令食材入饌，刺身有真牡蠣、地金目鯛、大拖羅、中拖羅、赤身醬油漬和寒鰤等6款，椀物以五色五味概念設計，選用多款蔬菜配毛蟹肉、蟹肉丸子，加點柚子絲，鮮味滿瀉。熱辣辣的鮟鱇鍋，鮮甜暖胃。油脂豐富的燒赤鯥、香口的吉列近江A4和牛、惹味的伊勢海老天婦羅和鮮香的松葉蟹釜飯等，配上高質清酒，品味更深。

創意Fusion

傳統日菜加入創意設計，會有意想不到的效果。早前於銅鑼灣開業的Fusion Sushi Dining「螢雪Keisetsu」，結合新派料理手法和高級用餐體驗而成，為廚師發辦帶來新意。如筋子三文魚子蒸蛋，取走三文魚子筋膜後，加柚子醬油醃漬，另一部分筋子直接壓榨成魚油，將兩者放在蒸蛋上，層次複雜。白子豆腐則用高湯煮鱈魚白子，加豆乳煮至凝固，加豉油再製成雪糕狀，入口滑一滑。另外還有熟成7日以上的刺身，寒鰤魚刺身配醬油慕絲，味道又有不同。除廚師發辧，亦有不同的套餐，大家可以慢慢揀。

親民之選

食廚師發辧，動輒過千，於銅鑼灣開業的鮨政希望客人能感受廚師發辧的美味，特別推出多款親民價的選擇。廚師發辧八貫壽司定食，一次過品嘗多件江戶前手握壽司、前菜、湯品和甜品，價錢約HK$200。約HK$500的OMAKASE套餐就有生蠔、牡丹蝦和大拖羅3款刺身，緊接就是多款壽司，飄雪鵝肝吞拿魚壽司中，鵝肝加紅酒慢煮3小時，再於-70度冷藏，將之雪凍包碎舖在吞拿魚表面，添鮮添酒香。甜蝦經拍扁後再整壽司，突出甘甜味。其他還有深海池魚王壽司、文甲魷魚壽司等，三色杯內有馬糞海膽、大拖羅蓉和醬油漬三文魚子，入口即溶。在品嘗美食的同時，可加指定價錢享用清酒配搭，味道與別不同。

過江龍串揚

日本遍地出名的食店，亦經常來港開分店，將於2月上旬在尖沙咀開業的過江龍串揚料理店「串亭Kushitei」，這個品牌於2019年成立，以農田直送餐桌作概念，現時在日本有10分店，香港是首間海外分店。招牌的串揚系列，以秘製炸粉和麵包糠均勻包裹食材，再用新鮮葵花籽油脆炸，入口酥脆輕盈，店內選用多質高質食材，如鹿兒島夥伴農場的黑薩摩雞，脆炸後依然肉質多汁，令人回味。店子有2款日本串揚廚師發辦外，還有不同的單點菜式。配自家清酒品牌的出品或各款Highball調酒，最是美味，想嘗新的話就要留意喇！