傳同頂流女星過從甚密　王一博疑升呢做公司股東

內地男神王一博早前因「一人養活全公司」登熱搜，佢所屬嘅娛樂公司樂華娛樂喺香港上市及首掛當日，王一博和同公司幾位藝人就喺北京出席港交所上市慶祝儀式，更被揭公司2022年前三季度7.53億元人民幣營收中，王一博佔比59%，成為公司最賺錢小生。點知尋日（2日）有內地媒體指王一博係「戀愛腦」，同一位女頂流關係曖昧，仲聲稱知道佢同樂華續約嘅真實原因。

該媒體稱王一博同女頂流關係係「朋友以上，戀人未滿」，雙方一直有聯繫，王一博亦非常愛慕對方，女方又比較照顧佢，此事喺娛樂圈內一早就傳開晒。該媒體仲爆料稱王一博爆紅之前同過一位Model拍拖，並發展到同居地步，不過很快就分手，而呢件事樂華都知道。

同時，媒體又稱王一博嘅股東身份有名無實，事關樂華喺香港上市當日，現場主持人曾喺當場透露王一博同韓庚都係股東，但樂華披露嘅股東名單上就未見王一博個名，

另外，該媒體又稱王一博家境普通，父母係下崗工人，當時樂華睇得出佢有潛力，先出錢送佢去韓國做練習生，因此對佢有知遇之恩，加上大老闆杜華掌握咗王一博某啲信息，而王一博欲離巢之時亦只有嘉行一間公司搵過佢傾，所以王一博考量之後，認為喺樂華發展會更好就選擇續約。不過成段片嘅內容均毫無實證，即被網友質疑有吹水成分。

點知片段一出街，王一博嘅是非立即升上熱搜榜第一位，一直去到夜晚，王一博工作室先發文闢謠，工作室在截圖上打了一個大大隻「假」字，同時宣傳新作品正在熱映，叫大家多多關注，不過就未有提到當中係咪全部傳聞都係假消息。