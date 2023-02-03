Inception Concept法式時尚未來新「軚」度

致力徹底轉型並以2030年成為歐洲領先電動車品牌為目標的標緻(Peugeot)，最近藉着名為Inception(意即「開端」) 的全新純電概念車發表，展示包括結合線控轉向及數碼化電子控制技術的Hypersquare軚控系統在內，多項破舊立新的創新設計及技術，以法式時尚新常「軚」，迎接標緻特色電動化新時代。

全新Inception Concept 以所屬Stellantis集團(簡稱STLA)旗下專為電氣化而打造的4個BEV-by-design平台之一STLA Large平台構建，擁有車長約5米及僅1.34米車高的低矮房車設定，高腰線及銳利的幾何線條設計，配合非常精細的單塗層中性金屬車色，造型動感又時尚。車載由800V電壓系統加持的純電動力系統，一前一後電馬達布局的四驅設定，綜合功率接近680hp(500kW)，完成0-100km/h加速不到3 秒。容量達100kWh的電池組提供達800km的長續航表現，可通過感應充電，充電5分鐘可補充150km續航里程。雖只屬概念車，但廠方預告大部分車載的新設計和科技，將投放在2025年生產的新產品系列中。以下多項創新設計及技術，邊幾項你最想在2年後的新車型上出現呢？