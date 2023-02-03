《BOYS PLANET》首播　Pentagon隊長Hui參賽感觸落淚

韓國Mnet電視台曾因為選秀節目《Produce 101》及《偶像學校》造假而惹爭議，但電視台之後仍繼續製作同類型節目，新選秀節目《BOYS PLANET》於昨晚（2日）首播，節目今次將95名練習室分為K、G兩個組別，K組成韓國組，G組則為國際組，每日會接受韓國及海外粉絲的投票，最後獲選的9名成員將會出道。

出道逾6年的男團Pentagon隊長Hui以29歲之齡參賽，其他練習生見到他後都十分驚訝，而他見到其他參賽隊伍演繹Pentagon的人氣歌曲《Shine》時一度感觸落淚，問到他有何感想時，他說：「這個演出我看得很開心，作為原曲者我覺得非常感謝。」

而現年21歲的練習生成韓彬在節目開播時已受到關注，他在學生時期曾是肥仔一名，之後努力減磅變靚仔，昨晚他的表演亦沒有令觀眾失望，以大熱姿態得票最多排榜首，第2位是男團INX的24歲成員金地雄，年僅15歲的韓維辰則排第3位，擁有靚仔樣及舞蹈實力的他同樣被睇高一線，第4與第5位是18歲的李多乙與金奎彬，Hui則排第6位。