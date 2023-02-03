姜麗文挑戰爸爸秦沛廚藝　何泳芍陳欣茵學整豆腐

藝人姜麗文(Lesley)為J2飲食節目《遠原神之食》挑戰爸爸秦沛在劇集《美味天王》中的拿手好菜「極品鵝肝醬烤鴨」，雖然伊人開始前信心十足，但一開口便將還原菜色由「鴨」講錯鵝，炒菜時又忘記落油，大感丟臉的她只好跪求NG，可惜不得要領，場面搞笑，被問她還是爸爸乃真正廚神?Lesley笑稱不相上下：「我會煮得多啲，因為我鍾意煮畀屋企人同朋友食，唔使開工嘅話，我每日都會煮飯畀我老公。我爸爸煮嘢就好好味嘅，佢最拿手嘅炸醬麵喺我哋姜爾家已經好出名，每年都食好多次，新年都一定食，我同哥哥雪櫃永遠有炸醬喺入面。」

而小花何泳芍(Honey)與陳欣茵則為節目《還原神之食》深入擁有超過一百年歷史、獲2022年米芝蓮推介的豆腐舖廚房重地學整豆腐，並由磨黃豆一刻做起，絕對是耐性及力的考驗，不過Honey卻表現輕鬆，以一人之力輕鬆抬起整板豆腐，並將之搬往舖面，事後受訪指由於整豆腐過程既嚴謹又有危險性，故她與欣茵參與度其實頗低：「例如撞漿嗰刻，原來中間係唔可以停低嘅，另外有個步驟要反轉啲豆腐再拎出嚟，難度都高。」更指搬運整板豆腐背後的驚險過程：「其實我抬出去嗰板豆腐都幾重嘅，底嗰舊木又平又多水，所以我全程唔敢傾斜對手，因為我驚成磚豆腐飛落地。同埋我行嗰陣仲要畀板豆腐遮住睇唔到前面，所以當欣茵好興奮咁拍我膊頭，我真係嚇咗一大跳。」