【Zac玩Zac食】意日混搭配宮城佳釀

香港人鍾意「返鄉下」日本食日式料理，但係日本人其實對意大利菜式亦情有獨鍾，意大利南部擁有較長的海岸線，海產資源特別豐富，而當地人亦擅長烹調海鮮菜式，所以很多意日餐廳會選用日本上乘時令海產入饌。

位於灣仔船街、開業不足半年的意日餐廳，由日籍主廚三原光史師傅主理，與專業國際唎酒師合作，精選了有大米之鄉美譽的宮城酒造出品，再與香港宮城縣推廣大使合作，精選宮城縣嘅石卷蠔、白鱔及仙台牛，推出期間限定的「宮城清酒品味之盛宴」6道菜嘗味菜單。

前菜有生牡蠣のサルサソース柚子胡椒風味配Miyagi Style No.2石越釀造 - 純米酒；石卷蠔肥美飽滿，加咗師傅秘製的柚子香味醬汁，既提鮮又平衡膩口感，而生蠔亦令純米酒旨味提升，絕配！

銀鱈のソテーケッパーソースカポナータ添え配上Miyagi Style No.3-佐々木 酒造 - 船 浪の音 純米吟釀；這支清酒風味上帶梅子的香氣，酒體濃醇入口清爽宜人，配以煎香的銀鱈魚帶來煥然一新的感覺。

最令人驚喜的是主菜仙台牛フィレ肉のサルティンボッカ白ワインソース 配Miyagi Style No. 4 「萩野酒造」 純米吟釀；選用巴馬火腿包着仙台牛牛柳，內層還夾咗鼠尾草，在鐵板上香煎，香草氣息滲入牛肉之中，還帶着巴馬火腿鹹香，而純米吟釀亦有相輔相成之效，非常精彩的一道菜式！

Profile：Zacky Sun

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