元宵佳戰　飢渴妹鬥小惡魔

今次飢渴妹希代亞美同小惡魔沙月惠奈嚟個比併，睇吓邊個實力最強！（互聯網）

每個男人都希望擁有強健體魄同活力十足，特別係從事體力勞動嘅打工仔，咁AV女優喺床上肉搏又算唔算係體力勞動工作呢？當然算啦！好似希代亞美同沙月惠奈就出晒名床上表現落力，今次佢哋嚟個比併，睇吓邊個最具實力喇！

性情中人

今年26歲嘅希代亞美，面圓圓且五官標致，一對黑白分明嘅精靈大眼睛更加電力十足，可以話係「Ms.SOD」中最具魅力嘅一位女優。身材方面，婀娜又肌膚白滑，心口對G奶仲飽滿且質感天然，真係睇到人流晒口水！

佢喺2020年加入AV界，之前喺一間製藥公司做OL，據講因為辦公室工作太枯燥，後來佢就辭職，下海拍AV尋求更多新刺激，令生活變得更多姿多采。而亞美嘅演出，的確係表現得相當飢渴，喺床上瞓身同男優肉搏，唔單止顯得百般享受，更全心全意咁去令對方飽受快感，種種表現都係由心而發，證明佢本身應該都係「性情中人」，拍AV確係冇入錯行。

希代亞美

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：36G-24-35

玩弄M男

新興勢力FALENO自成立以來，四處招攬實力非凡嘅優秀女優，沙月惠奈就係其中之一。今年23歲嘅佢，氣質天真可愛又精靈，無邪氣嘅笑容更係令人精神為之一振，加上白皮肉嫩，屁股圓潤而上翹，胸前對天然F奶又彈力十足，如果能夠一親惠奈芳澤真係發達啦！

佢同樣喺2020年出道，同FALENO合作一年之後就宣告「分手」，跟住佢就以自由身同各大小AV廠合作，表現如魚得水，因為可以嘗試不同題材，而演出好多重口味作品更係搏到盡，當中最好睇係佢笑住咁將班M男玩弄到死去活來嘅場面，因為呢種小惡魔系演出絕對係惠奈嘅拿手好戲。

沙月惠奈

年齡：23歲

身高：5呎1吋

三圍：34F-23-34

第1回合

鬥身材

沙月惠奈肌膚鮮嫩又白滑，身材仲有前有後，的確好吸睛，不過希代亞美嘅胴體同樣又白又嫩，曲線誘人之餘仲帶點健美結實感覺，睇落更為惹火。

第2回合

鬥拚勁

希代亞美擁有一副弗爆戰鬥格身材，喺上床同男優肉搏時動作相當激烈，但係沙月惠奈勝在夠青春，喺作品中同班男優由頭砌到尾，相當活力充沛。

第3回合

鬥真情

沙月惠奈同男優激戰嘅時候表情肉緊，而且叫聲拆天，反應夠晒強烈，至於希代亞美嘅高潮反應一樣做到足，更多添幾分享受同陶醉，流露出真摯情感。

難分高下

希代亞美好身材又靚女，床上反應仲真情流露，而沙月惠奈就活力十足，作品仲題材豐富且口味夠重，所以兩女都咁有魅力同實力，可以話難分高低。