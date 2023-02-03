男星借醉毛手毛腳！鄧月平被性騷擾　企硬兇走色狼

鄧月平（Larine）是圈中敢言一族，早前受訪透露曾在圈中遇過「鹹豬手」男星，對方在派對上借醉對她作出性騷擾，令她怒不可遏，最終要講到報警才令該男星知難而退。

早前唐詩詠於網上節目《絲打圍爐》中，透露入行初期曾慘遭鹹豬手，慶幸最後都能成功脫離險境，其實圈中不少女星都曾遇過性騷擾，然而大多敢怒不敢言，難得唐詩詠願意自動把事件公開，讓其他女生引以為鑑。

而近日，鄧月平（Larine）受訪時亦透露曾遇過類此情況，對方還要是圈中人，可謂色膽包天。她憶述當日情況：「嗰日係一大班朋友嚟我屋企玩，對方飲咗少少酒就開始唔規矩，對我毛手毛腳，開頭我都諗會唔會係冇意，始終大家都係朋友，但係佢嘅情況愈嚟愈離譜，好明顯係非禮，所以我好認真同佢講，唔好再掂到我。」

原以為對方知道好歹，會就此收手，怎料，過了一陣子又再重施故技，死心不息對Larine毛手毛腳，她亦不能再忍，嚴肅地跟對方說：「我同佢講如果再咁樣落去，我就會報警！」該男星抽水抽着火水，知道Larine不好惹，便沒趣地離開派對。

Larine早年以性感形象入行，之後不斷作出努力，開展演藝事業，參演首部電影《小男人週記3之吾家有喜》，更獲提名第37屆香港電影金像獎最佳新演員。早年更成立個人工作室，並推出多首派台歌，一圓歌星夢。