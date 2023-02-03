成人奧斯卡　王者登場

有四仔界奧斯卡之稱嘅第40屆AVN頒獎禮，早前喺美國順利進行，當中最為注目嘅當然係各個獎項花落誰家，今日就為大家帶嚟今屆3套得獎作品，千祈唔好錯過喇！

最佳四仔導演

講到最實至名歸嘅獎項，非最佳四仔導演莫屬，而今屆得主就係執導《Drift》嘅Kayden Kross，佢由天后級脫星轉型做導演，所執導嘅每一套作品都相當有口碑，加上呢套作品由同名成人小說改編而成，製作水平相當高，獲獎絕對係意料中事，而且搵嚟Violet Myers、Maitland Ward等多位床技一流嘅脫星演出，可謂幕幕精彩。

最佳後門演出

後門演出作為四仔深受歡迎主題之一，歷屆AVN頒獎禮上都被視為重磅獎項，今屆係由Deeper製作嘅《If It Feels Good #3》奪得，由Angela White、Emily Willis等天后級脫星上陣，獲獎原因係脫星喺曳曳過程中，唔止演出投入，而且反應自然，能夠挑起好此道男女嘅慾望，配合誘人嘅呻吟聲，令作品嘅觀賞性大大提升。

最佳口愛作品

口愛不但係四仔嘅指定演出項目，更係唔少四仔迷至愛嘅場面，今屆邊套作品成為最佳口愛演出嘅作品呢？就係由Brazzers出品，片長194分鐘嘅馬拉松式口愛作《Pornstar Therapy #7》，搵嚟Katalina Kyle、Chloe Surreal等多位口愛技術高超嘅脫星演出，片中口愛連場，口水花四濺嘅同時，男優嘅反應更係興奮無比，睇到人回味不已。

碟評

Kayden Kross可以話係今屆AVN頒獎禮上最亮眼嘅四仔導演，事關今次介紹嘅3套片中，《Drift》及《If It Feels Good #3》都係由佢執導，最佳導演之名絕對實至名歸。可惜嘅係今屆有唔少獲獎作，仲未推出市場，否則會為大家帶嚟更多精彩作品。