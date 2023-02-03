許凱疑買彩票被捕獲　曾揚言中獎目標以億計

內地型男許凱近日未有工作在身，卻不時被粉絲發現外出。繼現身金飾台及母校外，日前有網民發現他疑似在買彩票。消息立時熱爆網絡，當事人卻澄清只是誤會一場。

許凱自劇集《仙劍奇俠傳6》煞科後，隨即展開悠長假期。雖然約兩個月未有公開露面，但他似乎未有「絶跡」，不時被網友及粉絲們「野生捕獲」，且上了一大堆奇怪熱搜，可謂人氣高企。許凱先是被發現現身金飾店，一身黑色外套打扮的他雖然戴上口罩，卻舜間被店員認出，他竟貼地氣要求以舊金器換新品，當被認出時，許凱卻淡定否認身份，還指對方「認錯人」，相當搞笑。

及後他再被發現現身母校參觀，原本想低調行事的他，消息竟被廣泛流傳，還被迫辦起小型見面來。而最令人意外的是，有粉絲言之鑿鑿，指偶遇許凱買彩票，其實多年前他已被發現有這種習慣，曾經在一次節目內談起這事，他大方回應當時自己的眼皮一直在跳，跳了兩天後翌日他更去買了兩張彩票，可惜全部中空寶，更直言﹕「目標不是幾千萬，而是億計。」相當大賞頭。

那次訪問最後他承諾「戒賭」，不會再買彩票了，然而近日卻再有粉絲發現他在街上站在一台機器前，而「＃許凱被偶遇買彩票」即上了熱搜，有人調侃指他真的想圓夢當億萬富翁。而許凱得悉自己被捕獲，立時於社交平台澄清，簡單留言：「不是買彩票，是自助付款機。」原來只是美麗的誤會，但可見他於粉絲心目中形象「恨發達」，難怪有網民叮囑他要好好反醒了。