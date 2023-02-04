【是日通勝】

農曆正月十四

癸卯年 甲寅月 癸巳日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：整路、飾垣

忌：出行、立約、安床

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、32、35

幸運顏色：黃、棕

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：不熟不做，謀事要量力而為，逞英雄易惹禍。

金牛座：工作多甩漏，宜檢查清楚細節，防意外發生。

雙子座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲得啟發。

巨蟹座：幸運指數排第一，別忘記所有幫過你的人。

獅子座：享天時地利人和，可放膽追夢，勿浪費時光。

處女座：事業運差，溝通問題可影響大局，必須正視。

天秤座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

天蠍座：保持樂觀易獲幸運之神眷顧，勿再慌失失。

人馬座：財運差，做人不能太自私，要多為人設想。

山羊座：愛情運非常好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

水瓶座：謀事要顧大局，勿因為吃了虧而耿耿於懷。

雙魚座：幸福要靠自己爭取，守株待兔難獲愛神眷顧。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）豬 人緣差

鼠：人際關係差，宜控制脾氣，勿頂撞別人。

牛：偏財強勁，好好把握，易獲額外收入。

虎：頭昏腦脹，判斷力差，處理錢銀易犯錯。

兔：易招惹口舌之爭，今天宜少說話多做事。

龍：桃花旺，單身者多曝光，易吸引異性。

蛇：眉精眼企，能攻善守，謀事無往而不利。

馬：疑神疑鬼，做事提不起精神，難獲佳績。

羊：工作壓力大，持正面心態就沒有大問題。

猴：事業運不錯，求職者容易覓得心儀工作。

雞：適合與好友聚會，改善人際關係冇難度。

狗：感情運稍遜，易跟另一半為小事吵起來。

豬：是日沖煞，希望受人重視，卻事與願違。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

山羊座2023年整體運程

今年是山羊座宜守不宜攻的一年，可能受人事關係影響，反而堅守個人原則之下，會是重新建立自信的好機會。今年4月及10月的日食，對山羊座都帶來間接影響，尤其是1月中出生的你，有甚麼新計劃要開始，都要事前有充足的了解及準備。

事業心重的你，應好好把握上半年的工作機遇，尤其是年初，盡力將優點在上司、生意夥伴或客戶面前展現，說不定是帶領你事業發展向上的好機會。如果一直有想轉換工作環境的山羊座，今年不宜有太大變化，好好留守現有崗位，有空就對外發展人脈關係，為拓展未來而鋪路。做生意的你，今年防守就是最好的策略，不宜有大轉變。

愛情方面，單身的你好姻緣要到下半年才出現，加上有天王星在你的戀愛宮，說不定會有突如其來的戀愛故事發生，但大前提要持開放態度，因為保守的想法，確實會讓愛情靜靜的在你身邊擦過，變得甚麼事都沒有發生。

投資方面，上半年有置業的可能性，如果一切都已準備就緒，5月之前都是做業主的時機。健康就要多留意情緒上的困擾，其實一直有抑壓感覺的山羊座，很容易會忽視情緒抒發的重要性，有時間不妨選擇去旅行、靈修、禪修或冥想等等，學懂放下工作壓力，努力照顧好心靈健康。