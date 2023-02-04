娛圈單打︱呢位大嬸搞邊科　幾截車胎點帶貨

卿本佳人，奈何崩壞。有古典美人稱譽的前華姐冠軍葉璇，向來儀態萬千極之討好，詎料近年北上發展，竟然自暴自棄大崩壞！她日前身穿緊身內衣直播帶貨，胸部驚現下垂，腰間賤肉橫生，猶如米芝蓮車胎人！期間更公然用紙巾挖鼻採礦，令網民大呼惡心吃不消！

葉璇大崩壞都不是這一天半天的事，早前已被指大發福，詎料她繼續自我感覺良好，肥成車胎人的模樣也不以為意，形象盡毀。正如有口痕友話齋，呢位大嬸咁嘅款，帶貨邊有說服力？尤其內地直播帶貨競爭激烈，張栢芝一場直播也要做足12粒鐘，兼要以最佳狀態示人，辛苦錢絕對唔易賺！葉璇Hea成咁，實在有欠專業。

講真，這位前華姐冠軍雖已屆42歲中女之齡，但年齡絕非放飛自我的藉口。君不見，與她同年奪得華姐季軍的前港姐冠軍向海嵐，年紀比她還要大好幾歲，身材一樣Fit到漏油，證明事在人為，Keep Fit是不為也，非不能也。

有人提到葉璇童年曾遭家暴，以致人到中年出現怪異行為，是耶非耶，外界不得而知，但心態最重要，要是連自己都放棄自己，憑甚麼要人買帳捧場？

也不是不唏噓的。葉璇當選華姐後加入TVB，先後參演古裝劇《再生緣》、《雲海玉弓緣》、《西廂奇緣》等，脫俗的古裝扮相令她大受歡迎，奈何性格倔強，2004年主持雅典奧運，與拍檔方力申鬧不和；年前直播帶貨，又驚爆與內地歌手何潔為爭產品而大打出手。情路更是崎嶇，至今孑然一身。由紅極一時淪為肥大媽，看來萬般都是命，半點不由人。