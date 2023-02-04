陳家樂新劇激戰連場　準人妻連詩雅下令用替身

將於4月迎娶連詩雅的陳家樂，近日拍劇時毫不錫身，不慎被拍檔咬到眼眉，又要求重拍多次具危險性的場面，之後更有大量動作戲，令未婚妻擔心不已，叫他不要親身上陣！

陳家樂、陳曉華（Hera）與阮浩棕日前於屯門拍攝無綫劇《異空感應》，場口講述家樂與浩棕遭綁架，被五花大綁兼矇上眼睛，兩人想盡辦法脱困，而Hera前來營救。拍攝時，浩棕用牙為家樂咬開眼罩，結果不慎咬到家樂眼眉。之後兩人撬窗逃走，有一定危險，但家樂為求效果逼真，主動要求多拍幾次，相當專業。

陳曉華冇時間慶生

即將小登科的家樂表示有大量動作戲：「嚟緊要喺水渠入面游走，又有上游沖落下游，不過未知點拍，聽落幾刺激。（連詩雅有冇提你小心？）可能佢比較少接觸動作場面，唔清楚點拍，所以會叫我小心同盡量唔好自己做。」他指劇組會做足安全措施，故絕對放心。他又稱婚禮會請200嘉賓，日期則留待未婚妻宣布。

出身自演藝世家的阮浩棕指身為導演的父親不時提醒他：「以前會駁佢，但演得耐咗，就明白爸爸講嘅係啱嘅。」至於剛生日的Hera笑言趕拍劇，沒時間慶祝，補祝生日飯已排得滿滿：「要拍多十幾日，好多蛋糕未食，其實我唔介意下年一次食兩個，哈哈！」