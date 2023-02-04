東方日報C1：梁朝偉壓抑窒息　做演員自救一命

六十而耳順，經過不惑及知天命，現年60歲的梁朝偉，逾40年來累積的功名和光環下，反而認為自己只是一個普通人，與生俱來的高敏感度，挾着童年的悲傷及遺憾，在不安全感中找到自得其樂的生活方法，包括拒絕學習新語言，以省卻深度溝通，淡而處之心自在。承認有社交恐懼症的他，近日接受訪問罕有解構過去的人生步伐，把每塊不完美的人生拼圖呈現，拼湊後的全貌，他總結：「簡單是福，愈簡單愈好。」

幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。在接受內地短片平台的訪問短片《這一刻，梁朝偉對你說》中，梁朝偉至今仍記得雙親吵架時的陰雲密布，那些年的畫面、溫度、氣味，他微笑着繪影繪聲的描述，傷痛的烙印記憶猶新：「我是一個很活潑的小朋友，爸爸離開之後，我把所有東西都藏在裏面，基本上爸爸媽媽天天吵架，爸爸好像每天都喝醉酒，我還記得那時很害怕，每天晚上聽到他們吵架，我就拿被子，然後在那邊哭，除了害怕以外，那個畫面永遠都記得，那天是冬天是冷的，還記得那個生銹鐵窗的味道，那個是冰冷的，就連那個溫度味道都記得，我不知道為甚麼，可能是從小就特別敏感吧！」

父親於離婚後，偶爾會帶偉仔去玩，但他根本不快樂：「雖然帶我去遊樂園，但其實我一點都不開心。我記得爸爸喜歡拍照，他那一天穿甚麼我還記得，那張照片我曾經存起來，爸爸給我拍的，我很嚴肅的站在那，然後他拍，剛好有一個蒼蠅飛過，我就避開，他捕捉了（那畫面）。」

尋安全區拒學新語言

原生家庭帶來的悲傷，造成他壓抑的性格，更成就演員的誕生。以為無處發洩，怎料發現演戲可令自己真正的呼吸，稍為鬆口氣來：「機緣巧合進入訓練班，發覺原來演戲是可以把我壓抑的情感完全發洩出來，沒有人知道這個是我，他（觀眾）會覺得我是在演那個角色，其實是我在裏面的一些情感，我覺得非常幸運能夠進入演員這個行業，對我來說，演戲就是我生活的一個平衡。」在1982年於無綫藝訓班畢業前，他被當時的兒童節目《430穿梭機》監製林麗真看中當主持，他以恩師、上司、老師及媽媽來形容對方：「沒有林麗真，沒有今天的我，她是我演員生涯裏非常重要的一個人，我有甚麼心事也會跟她傾訴。」

3招應付「社恐」

近日偉仔進駐內地短片平台，分享自己有社交恐懼症，跟人初見面會不知所措，故每現身公開場合，會以微笑、揮手及比心來應付。另一種保護及享受自我空間的方法，就是只保持簡單溝通。他每年到日本滑雪，這個習慣保持了幾乎30年，但他堅持30年來不會主動學日語：「我一句日語都不會，因為不想跟人家講話，我來這裏好像是去了一個不一樣的國度，可以有很多自己的空間，可能不看電影的人，不會認識我是誰，我很享受那種。我在亞洲所有地區，永遠覺得去哪裏都是under surveillance（被監視下）。」

他續說：「所有人就是看着我，或拿電話出來（偷拍）放上社交網，或是過來問能否拍照簽名，但有時你不工作的時候，作為一個普通人，你會很累嘛！我故意不學他的語言，因為根本不想跟人家講話，我在香港也不想跟人家講話。因為你不會那個語言時，頂多只說一兩句就講完了，哈！」現在的他閒時踩單車或滑浪，卸下演員的身份當個普通人，沒有任何光環，才是最快樂：「簡單是福，愈簡單愈好。」

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