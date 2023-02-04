今天是二十四節氣之首的立春，又來到一年之始，當然不可忽略養生！從中醫角度，春天五行屬木，宜養肝，不如就由日常作息及飲食入手，好好調理肝臟。

第1招：睡眠宜早睡早起

都說熬夜傷肝，皆因晚上11時後就是肝臟的排毒時間，而且過度熬夜會令肝臟勞累，甚至會令其無法作出自我修復，所以應養成早睡且睡眠充足的習慣。不過話雖如此，立春之後，很多人會出現「春困」，故睡眠「貴足不貴多」，最好早些起床，借春季陽氣上升，多進行戶外活動，增強體質，以適應春季多變的天氣。

第2招：巧以飲食養肝

春季易上火，飲食宜清淡，可多吃新鮮蔬菜，如韮菜、蘿蔔、葱等有利於陽氣生發和肝氣疏泄的食物。另外養肝亦可從飲食入手，多進食魚類、香菇、黑木耳、海帶、黃瓜、芹菜、大蒜、洋葱等護肝食物。不過，酒精類飲料、醃製食物、甜食等都會加重肝臟的負擔，不宜多吃多飲。

中醫推薦茶療

想清肝、養肝，其實可從茶飲入手！以下兩款被中醫師大推的茶療，大家不妨一試。

【清肝明目決明子茶】

材料：決明子10至20克、清水300至400毫升

做法：將決明子微炒、搗碎，加水煎煮10分鐘，或以沸水沖泡代茶飲。

【養肝祛濕排毒茶】

材料：菊花10克、枸杞15克、熟薏米20克、山楂10克

做法：把所有材料放入保溫杯中，加入熱水浸泡，即可飲用。

注意事項： 按中醫理論，五味對五臟，酸味對應肝臟，吃多會傷肝，故山楂不能多放。