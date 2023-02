姬蒂班查新片演不道德同志指揮家　惹樂壇名宿批評「侮辱女性」

澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett)憑新片《TÁR》提名奧斯卡影后,與《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的楊紫瓊同樣呼聲極高。姬蒂於《TÁR》飾演一個名成利就的管弦樂團指揮家,同時是個女同性戀者,在她出眾才華背後,隱藏不為人知的黑暗面,她持續地濫用權力向合眼緣的年青女音樂人埋手,有如古典樂壇的「淫魔電影大亨」Harvey Weinstein。電影探討近年火熱的左翼運動「MeToo反性侵」與「取消文化」(cancel culture),所問的就是:藝術家與其作品是否應該分開來評價?

姬蒂於該片的不道德角色,惹來現實中的女指揮家Marin Alsop不滿,表示:「我被《TÁR》冒犯了,作為一個女人,作為一個揮揮家,作為一個女同性戀者。」她又說:「我認為所有女人與女權份子都應該不滿這種描繪,因為它不是真的關於女指揮家對吧?它是關於女性在我們社會作為領袖的身份。」

姬蒂受訪時回應:「我絕對尊重她,她是音樂人與指揮家的先鋒。這是套非常挑釁性的電影,會引起人們很多非常強烈的反應。」她指對方可以有自己見解,但她認為《TÁR》主題是權力,而不是性別:「這是一場關於權力的思考,而權力是沒有性別之分。」她續說:「如果事件中心是一個男性,我不認為你可以像導演Todd Field這般細緻入微地探討權力腐化人心的本質,因為我們太了解那是怎麼一回事。我認為權力是一種可以腐化的力量,不理性別是甚麼。我認為它會影響我們所有人。」