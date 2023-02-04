姬蒂班查新片演不道德同志指揮家　惹樂壇名宿批評「侮辱女性」

澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett）憑新片《TÁR》提名奧斯卡影后，與《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的楊紫瓊同樣呼聲極高。姬蒂於《TÁR》飾演一個名成利就的管弦樂團指揮家，同時是個女同性戀者，在她出眾才華背後，隱藏不為人知的黑暗面，她持續地濫用權力向合眼緣的年青女音樂人埋手，有如古典樂壇的「淫魔電影大亨」Harvey Weinstein。電影探討近年火熱的左翼運動「MeToo反性侵」與「取消文化」（cancel culture），所問的就是：藝術家與其作品是否應該分開來評價？

姬蒂於該片的不道德角色，惹來現實中的女指揮家Marin Alsop不滿，表示：「我被《TÁR》冒犯了，作為一個女人，作為一個揮揮家，作為一個女同性戀者。」她又說：「我認為所有女人與女權份子都應該不滿這種描繪，因為它不是真的關於女指揮家對吧？它是關於女性在我們社會作為領袖的身份。」

姬蒂受訪時回應：「我絕對尊重她，她是音樂人與指揮家的先鋒。這是套非常挑釁性的電影，會引起人們很多非常強烈的反應。」她指對方可以有自己見解，但她認為《TÁR》主題是權力，而不是性別：「這是一場關於權力的思考，而權力是沒有性別之分。」她續說：「如果事件中心是一個男性，我不認為你可以像導演Todd Field這般細緻入微地探討權力腐化人心的本質，因為我們太了解那是怎麼一回事。我認為權力是一種可以腐化的力量，不理性別是甚麼。我認為它會影響我們所有人。」