《想見你》大軍抵港　許光漢引混亂被踩甩鞋踭

神劇《想見你》三位主角金鐘影后柯佳嬿、男神許光漢和新演員施柏宇今日（4日）來港為電影《想見你》宣傳，展開其3日2夜香港之旅，行程緊密，今晚會出席首映禮，明晚又會與觀眾共渡元宵。今早10時，已有近百粉絲到機場接機，3人的粉絲中以光漢最多，有女粉絲拿着光漢的應援牌、手幅外，還特意設計寫着「光漢 老公」、「大哥哥」的心意卡，向偶像示愛，有粉絲表示提早兩小時到機場為見偶像一面。

3位主角大約10時55分步出機場，打扮隨意，出閘後企定定並向粉絲揮手，粉絲興奮得尖叫，原本公關欲安排3人與粉絲拍大合照，但怕混亂而取消。他們步出閘口後便前往上車，粉絲鋒湧而上，在6位保安護送下，期間十分混亂，有粉絲跌倒致雙膝擦損流血，又有粉絲跌了相機器材，混亂中許光漢也被踩甩鞋踭，停步並將鞋踭整理才繼續行，雖然如此，他更關心粉絲安全，叮囑大家往前行及小心為上。

粉絲沿途包圍着3人歡呼及遞送信，許光漢和施柏宇甚有風度，行前開路，柯佳嬿則殿後，他們都有接收粉絲的情信，原本只有3分鐘路程，結果行了6分鐘才上到車，保安多次催促各人行快些，以免阻礙其他抵港旅客。

台灣神劇《想見你》自播出以來風靡亞洲，韓國亦翻拍韓版《想見你》，故電影版令觀眾十分期待。