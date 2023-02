經典電影《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind)美國女星Melinda Dillon上月9日離世,終年83歲,死訊由其家人昨日(3日)公布,但未有透露死因。

Melinda曾參演《靈慾春宵》(Who’s Afraid of Virginia Woolf?)百老匯劇,獲東尼獎提名,但演出9個月後因壓力入精神病院接受治療。其後她進軍影壇,曾參演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的科幻片《第三類接觸》,以及薛尼波勒(Sydney Pollack)執導的《疑犯》(Absence of Malice),兩套片皆為她帶來奧斯卡最佳女配角提名。她亦曾參演湯告魯斯(Tom Cruise)等群星出演的《人生交叉剔》(Magnolia)。