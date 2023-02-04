浪漫2月　孖另一半打卡Sweet爆

今個星期日是正月十五，即中國情人節之稱的元宵佳節，下星期更迎來西方情人節，情人可以盡情拍拖約會，處處留倩影連環放閃。要閃爆朋友間的社交平台，當然少不了超浪漫又唯美的情侶相片吧！今次請來喜歡打卡的攝影情侶Jerry和Bobo，分享一下他們的唯美的拍攝技巧以及情人拍照打卡靚點啦！

手機拍靚相技巧

Jerry（IG@jerryckwhk）提到他們拍照打卡很多時候都是即興的行為，日常不會隨時帶着相機在身，所以多以手機拍攝，因此會常備可以座地的自拍棍，方便周圍玩、周圍影。而提到拍攝技巧，他認為最重要是選取「重點」：「在戶外不想影到一般郊遊相，可以先觀察該處比較突出的地方，然後在該位置進行拍攝，拍照的時候可以善用手機拍攝的九客格分布去營造相片的構圖。」走到室內如Cafe打卡，則要留意幾點，首先是事前上網觀察環境，襯定衫及夾定妝容風格，之後是拍攝時善用手機角度、景深等，最後是不要忽略後期的執相及Turn色等。

達人打卡靚點推介

Jerry指香港有不少拍攝均可以照出唯美相片，包括香港濕地公園及下白泥等地。

位於天水圍的香港濕地公園以其獨有的自然風光吸引了不少的攝影發燒友，尤以「演替之路」為甚，是公認的紅葉打卡最佳位置，於木板步道上，近距離觀賞落羽松，加上水面的映照，形成「天空之鏡」。

熱門的觀日落之地的流浮山下白泥，擁有一大片紅樹林和泥灘，以及迷人的海景，隨手一拍都是美麗的風景線。

其他拍照好去處

1 歐陸庭園

作為拍攝婚紗相及野餐勝地的山頂公園，尤其是高處的英式庭園，典雅的維多利亞式涼亭，配上別致的花圃及一大片草地，愜意而幽雅，走上最高處更可眺望壯麗的景色。

2 粉紅花海

北角海濱花園的粉紅色花海，有港版日本波波草園「地膚之森」美譽，於即日至3月15日帶來「世界十大花田」──日本茨城超人氣波波草園為藍本打造的《地膚之森》園藝裝置，在漫天波波草海之間築起唯美光影教堂，配合閃爍的水晶球隧道，超夢幻。

3 童話花園

以中式庭園風格為主題的荔枝角公園中，隱藏着一個富有童話感覺的小花園，裏面置有藍白色的小屋，配上周圍鮮艷的花叢，猶如迷你版的「愛麗絲花園」，既富童真又不失浪漫。

同場加映：單身配對班大曬冷

還是孤單一人想脫單？大可以參加一下時下流行的各式單身配對班，有得玩又可以識朋友，仲乘機Fun享緣分！。

一條龍之選

全港首間包場毛球藝術工作室Daydream Artwork最近推出了交友配對服務，除提供浪漫熱氣球小夜燈班、手繪熊熊班、桌遊班及手繪玻璃杯班等配對班外，更創新地推出了「送佛送到西套餐」及「再見初戀套餐」，前者包括健身、髮型設計及高質配對手工班等，後者則針對A0人士，包3次手工配對班，並在班後根據表現「因材施教」進行溝通培訓，旨在幫助大家出Pool！

多元化之選

畫室Feijai Sketches由2021年開始為單身人士提供單身配對興趣班服務，選擇包括寵物油畫、水墨畫、毛筆書法、香水調配、咖啡沖調班等，非常多元化。參加者在報名時要留下個人興趣、性格、身高、年齡、職業及擇偶條件等，以進行人手配對，活動人數為4男4女，時間由2至5小時不等。

戶外活動之選

全方位戶外平台explorerhongkong_亦有推出不同的交友活動，其中包括熱門的「緣在寶馬山」系列（沿繩攀岩配對活動）、命中有你（面相、掌相配對活動）及「與你共舞之Tango」等，適合鍾意運動的大家。