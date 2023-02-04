張秀文計劃生兩個：想有小朋友幫手𢭃利是！

藝人張秀文出席電影首映，屢傳大肚的她笑指肚皮仍未有動靜，不過農曆年與老公拜年時，發現一眾朋友均至少有兩個小朋友，令準備好的利是大失預算，問到會否盡快生B？她說：「我都想有小朋友幫手𢭃利是，初頭冇咁嘅感覺，但依家覺得最好生兩個，因為生一個會好悶，我會快啲爭取。」

秀文指婚後老公忙於工作，雖然自己停工狀態，但也想先過二人世界，故對生B一事未有特別努力：「之前都有跟師傳建議半夜嘗試，但凌晨3、4點大家起唔到身，最後係配合唔到，所以之後就隨緣，唔係諗就會生到。」她更指情人節將到北海道滑雪，不懂滑雪的她預計會經常跌低，為安全起見，會帶備驗孕棒前往，出發前亦會先檢測一次。

而視后江美儀亦有現身首映，此乃風水大師李居明「大迷信」系列的第十部紀念作，對於美儀榮升視后級，李居明坦言賽前曾為對方低調發功，問到可有催谷其愛情運？他說：「谷緊，今日立春，美儀會有60日桃花爆發期，所以要好好把握。」不過美儀表示沒有追求者，亦未遇上有緣人，但笑言會把握呢60日佳期：「每個人都需要戀愛，不過好就話啫，爛桃花就唔好啦。（師傅話你奉「楊」必愛！）咁我要留意下，希望事業愛情兩得意。」