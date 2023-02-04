施匡翹拍劇嘆唔夠經驗　最想挑戰演醜女惡女

藝人施匡翹及邱芷微等，今日（4日）現身荃灣，擔任歌唱比賽評判，其中參賽者關幗玲來自《中年好聲音》，並打頭陣出場，場面熱鬧。

談到歌唱比賽，施匡翹表示：「讀書嘅時候參加過，因為要練聲3個月前走去跑步，結果攞咗個亞軍，所以今日勾起左我嘅回憶，覺得啲參賽者好青春。以前我係參加舞蹈比賽居多，成日同啲同學上街跳舞。（當時冇諗過做歌手？）冇嘅，但依家諗番好似有迹可尋，因為以前成日同啲同學扮Twins、衛蘭及薛凱琪咁。」

談到新年新工作，她坦言：「起碼有大半年冇出過新歌，依家要努力嘞。我都拍緊電台電視劇，因為今次戲份多咗，所以花多咗時間，不過學到好多嘢，即使有上戲劇班，冇臨場經驗都係唔夠。（有冇蝦碌嘢？）有時以為要做呢個反應，但根本唔係，又試過鬧人唔夠惡，經提點下就轉tone講對白。（開始有戲癮？）係，好想挑戰演醜女，或者同平日形象有好大落差嘅，好似惡女同寸女。」

邱芷微則表示疫情後終於多接工作：「近排我帶自己戲劇學校學生，去春茗活動演出，每次度表演都要加啲新意。（發新年財？）唔敢當，呢3年真係好難捱。」她又指早前參加《中年好聲音》後自己多了拍劇機會：「《愛．回家之開心，速遞》多咗演出，劇情唔透露得住。（有感情線？）之前舖咗路嘞。其實一直都好想同多啲唔同嘅新拍檔合作，要睇觀眾反應。」她又指早前首次灌錄廣告歌，並有機會與一位前輩唱作歌手合作，故期待新歌快點推出。