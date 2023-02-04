新年無Game玩？呢幾款可止止癮！

雖然踏入2023年市場未見3A大作面世，但遊戲界依然不乏好Game玩，以下就同大家精選幾隻！

恐怖重製

科幻經典作品《Dead Space》於2008年推出時廣獲恐怖遊戲類Fans大讚。時隔多年廠方近年推出重製版，並於PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台推出。重製版運用Frostbite遊戲引擎打造，令原作的太空環境更加細緻逼真，同時增強氣氛音效，新舊玩家也能領略令人毛骨悚然的沉浸感。故事背景方面，玩家扮演一個普通工程師，被指派去修理一艘龐大的行星裂解級船艦USG石村號，到了現場才驚覺全船已被屍變體入侵，玩家需一邊改造及升級工具，一邊揭曉事件背後黑暗的真相！

龍珠回歸

《七龍珠Z 卡卡洛特》PS5畫質大幅改良，玩家將繼續扮演孫悟空，親身體驗《七龍珠Z》多個難忘劇情。遊戲重現原作動畫細節，並加入以往未曾公開的場景，戰鬥則承襲開發團隊CyberConnect2擅長的3DCG風格，畫面比動畫更細緻更具魄力。特別一提，全新DLC「巴達克 單獨一人的最終決戰」已包含於PS5版中，並以悟空之父「巴達克」作為主角，龍珠Fans咪錯過！

跑酷闖關

動作RPG《Forspoken》繼在次世代平台登場後，日前終於輪到PC版發售。居於紐約的「芙蕾」無故被傳送到亞希亞大陸，這片大地景色壯麗，卻棲息着異形怪物「裂異獸」及地下封印迷宮。玩家需施展爽快的魔法跑酷闖關，並以各種戰鬥魔法擊倒敵人。遊戲設有多個大小不同任務，完成後可強化魔法，並賺取錢幣於交易所升級技能。