阿Mo準備拆除尿喉　計劃下周進入「外骨架」治療

於去年MIRROR演唱會受傷的舞者李啟言(阿Mo),至今仍是接受治療中,其父李盛林牧師在每個周末透過代禱信,透露兒子的最新情況。在今日(4日)第28封代禱信中,李盛林先感謝醫護人員的悉心照顧:「特別在病床、輪椅、醫療器材的轉移和定位上花上不少的耐性和時間,使啟言能夠在治療和休息上到位。」

李盛林透露阿Mo現時的心願:「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉,讓我的路愈走愈廣闊。」而現在他更是要接受為肋腱柔韌和關節鬆弛的訓練:「期待能在下週按醫療的計劃進入『外骨架』(Exoskeleton)治療。」同時醫生正考慮幫助阿Mo拆除尿喉:「使能在外骨架的活動中更為方便,並且能夠減少尿道感染禱告。但若在拆除的過程中,血壓比平常高或不穩定就不能進行呢!」

李盛林更希望能有護理員穩定地日夜照顧兒子:「因為每轉新的,他要重新適應磨合和指導,但在每日密集治療之後,真的沒有更多的氣力再作重複的指導呢!」而他也分享現在他和太太的心情,見到兒子進入每一個新階段,既期待又掙扎:「就像電子遊戲過五關斬六將一樣,每一關都面對體能、意志上限制的突破。作為父母看到啟言的積極和鬥志而感安慰,但內心又恐怕他力不能勝。」信末他說盼望日後所有演藝表演者有更大保障:「盼能帶來日後對各演藝表演者在『職安和僱員保障』上有更清楚和全面照顧,不被視為閒角。」

代禱信中內容如下:

(一)感恩

1. * 「愛心照顧」*:

感謝各醫護悉心的照顧,特別在病床、輪椅、醫療器材的轉移和定位上花上不少的耐性和時間,使啟言能夠在治療和休息上到位。

2. *「積極分享」*:

感謝不斷有信徒與我們分享在醫學上已定性為到了治療的終極,再沒有改善的空間,但在禱告和信靠神的恩惠上,卻是有突破性的經歷,使我們都得著激勵。

*(二)禱告* :祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治,並祂能活化神經。

「神從天上垂看世人,要看有明白的沒有,有尋求祂的沒有。」(詩篇 53:2)

*1. 啟言(Mo)*

a) *「阿MO心願」*:

*“I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.”* 「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉,讓我的路愈走愈廣闊。」

b) *「期待外骨架治療」*:

請繼續為能夠操練肋腱的柔韌和關節的鬆弛,身體的平衡和站立時有穩定的血壓禱告。期待能在下週按醫療的計劃進入「外骨架」(Exoskeleton)治療。

c) *「預備拆除尿喉」*:

請為醫生正考慮幫助啟言拆除尿喉,使能在外骨架的活動中更為方便,並且能夠減少尿道感染禱告。但若在拆除的過程中,血壓比平常高或不穩定就不能進行呢!

d) *「護理員照顧的配合」*:

祈求神能為啟言預備有穩定及有愛心的護理員日夜更照顧禱告,因為每轉新的,他要重新適應磨合和指導,但在每日密集治療之後,真的沒有更多的氣力再作重複的指導呢!

*2. Mo爸媽*

a) *「每新階段的期待和爭扎」*:

就像電子遊戲過五關斬六將一樣,每一關都面對體能、意志上限制的突破。作為父母看到啟言的積極和鬥志而感安慰,但內心又恐怕他力不能勝。求恩主每天加力給他。

b) *「代禱信目的」*:

代禱信目的是盼望各方面關心啟言阿MO 的朋友與信徒與我們一起繼續向所信靠的主禱告,讓我們在活人之地看見神的大能與恩惠,將榮耀歸與神。

3. *「事故刑事的檢控」*

盼能帶來日後對各演藝表演者在「職安和僱員保障」上有更清楚和全面照顧,不被視為閒角。