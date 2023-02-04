摯愛羅啟銳離世　張婉婷尚未釋懷：佢死嘅時候我好崩潰！

著名導演張婉婷接受電台節目《星光背後》主持人梁泰來的訪問，提到相識40載的老伴羅啟銳去年突然離世，兩人被喻為影壇神鵰俠侶，合作無間。張婉婷坦言自己行出來並不代表釋懷：「係冇得釋懷，佢死嘅時候我好崩潰，或者受我媽咪影響，我爸爸死嘅時候，媽咪只有30幾歲，又冇嘢做，又要養4個仔女，佢教曉我要繼續如常生活，要繼續活下去。」

由於張婉婷與羅啟銳沒有註冊，故沒有法律地位處埋老伴身後事，問她有否困難時，她說：「真係想死！首先要搵番個遺囑，已經好煩！以前佢喺屋企負責法務部、財政部同採購部，我乜都唔使理，我只係負責飲食部。佢死咗戶口被凍結，但我對所有銀行、律師代表、自動轉帳幾時到期，乜都唔知。每日開信箱都好驚，水費、電費、管理費、差餉、行車證到期都令我崩潰，我要逐步整理，令間屋可以好似以前咁有水有電已經夠煩，到依家仲係處理緊，真係慘過乜！」

至於是否適應羅啟銳的離世，張婉婷苦笑說：「我當佢冇離開架！不過咁多嘢要處理，我得閒就會對住佢張相鬧吓佢囉！哈！其心入面仍有一個好大嘅黑洞。」問到為何40年來都沒走註冊這一步，她解釋：「首先冇仔女，其次不停咁忙，冇諗呢件事，亦覺得冇需要，咁多年好多朋友問我呢個問題，但睇住佢哋結婚又離婚，離婚又結婚又再離，我話覺得好煩，咁就冇人再問我！同一個人嘅關係係由心出發，我真係唔覺得有呢個需要。」