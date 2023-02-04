雖然話有仔趁嫩生，但係年紀輕輕就做人父母，往往會引申出好多問題。而喺日本亦有唔少女仔二十歲未夠就已經結婚生仔，不過咁唔代表佢哋喺餘下嘅人生，只能夠做家庭主婦專心湊仔，好似聖菜咁就一於拍埋性感寫真搵銀喇！

頂級質素

日本寫真界中有唔少女優年紀都有番咁上下，而且仲已經生兒育女，好似熊田曜子同華彩奈奈咁，佢哋年過三十仲生埋仔添，但係依然保養得宜，身段火辣誘人之餘，仲魅力超群，拍攝嘅寫真作品絕對唔會輸畀班後生女。至於今日同大家介紹嘅聖菜亦同佢哋一樣已經有小朋友，不過佢今年只得20歲咋！

聖菜樣子嬌俏艷麗，仲散發出青春可愛氣息，論美貌可以話係寫真界中20代女優嘅頂級。身材方面，亦比起好多女優吸引，一來肌膚鮮嫩且白裏透紅，二來婀娜多姿，胸前一對F奶脹卜卜又堅挺，無論睇樣定睇身材，都真係估唔到佢原來已經生過BB！

拋胸搵食

佢原名叫松田聖菜，16歲時畀男人搞大咗個肚，好在對方都肯負責任，所以順利誕下囡囡。不過，聖菜生完BB之後，依然係咁靚女又好身材，所以即使已為人母，亦成功獲時尚雜誌青睞成為時裝模特兒，喺2020年佢更創立自家時尚服飾品牌添，認真叻女！

事業發展順利，可借佢同老公就婚姻破裂，餘下佢獨自撫養囡囡。雖然係咁，聖菜依然繼續努力工作，早前更進軍寫真界推出寫真集，實行拋胸搵食。此外，佢亦以網紅身份活躍網絡界，經常同大家分享與囡囡開心生活嘅片段，證明單親媽媽一樣可以同小朋友過住愉快嘅人生。

聖菜近期接咗好多寫真拍攝工作，從其社交網中就可以留意到佢最近以咩造型演出，亦可以欣賞到好多性感寫真，大家唔好錯過喇！

Profile

年齡：20歲

身高：5呎3吋

三圍：33F-24-34