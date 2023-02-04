越南Ain Nguyen　冰火妖精

嚟自越南嘅Ain Nguyen氣質冷艷，同時性格卻又熱情如火。（互聯網）

巨乳美少女固然吸睛，但喺性感女Coser網絡雲集嘅年代，單憑靚樣同激凸車頭燈係唔夠嘅，仲要好似呢位嚟自越南嘅Ain Nguyen咁，氣質冷艷，同時性格卻又熱情如火，先至可以人氣大爆發！

身材激凸

可能有人會話做Coser同性格有關？如果有咁嘅疑惑，證明你對Cosplay活動唔係咁理解。須知道Coser要Cosplay得神似，唔單止服裝、髮型及動作要做得似，最重要係能夠還原動漫角色嘅神髓，加埋講對白嘅語氣，咁先至係出色嘅Coser，而出生於越南河內嘅Ain Nguyen，正正做齊晒以上嘅要素，否則單憑靚樣、激凸巨乳及性感造型，點可能成功吸納超過61萬粉絲呢？正所謂台上一分鐘，台下十年功，佢嘅Cosplay大受好評，其實背後佢亦花咗唔少努力同工夫，除咗事前嘅置裝外，更做過唔少資料搜集，並且經過一次又一次嘅練習，先至可以做到如此出色嘅效果。

演技出色

咪以為做Coser好容易，絕對係親力親為嘅工作。喺投身Cosplay事業之前，佢本身係一位模特兒，每次出騷都有大會提供服裝，所以喺呢方面佢唔使自己操心，不過做咗Coser之後，唔單止要親手做Cosplay服，連化妝都要自己一手包辦，加上演出角色嘅神髓，故此真係一啲都唔容易㗎！除咗修讀化妝課程外，佢為咗能演繹唔同動漫角色，更修讀演技課程，難怪無論係Cosplay冰山美人或者熱情花魁，都難佢唔到，而且輕易感染到現場觀眾同網民。事實上，作為炙手可熱嘅越南女Coser，Ain Nguyen近年不但到處演出，最近更去泰國表演，人氣真係超勁！

Profile

出生地：越南

身高：165cm

三圍：35G-24-34

作為性感女Coser，Ain Nguyen經常喺社交平台分享性感度爆燈嘅福利相，最近更開設埋OnlyFans帳號，為會員提供更加火辣無底線嘅寫真，睇到粉絲流晒口水！