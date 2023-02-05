【是日通勝】

農曆正月十五

癸卯年 甲寅月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：嫁娶、動土、開市

忌：開倉、置產、安葬

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：7、18、24

幸運顏色：黃、棕

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：愛情運較弱勢，應積極回應另一半的需要。

金牛座：心態正面可獲幸運之神眷顧，生活漸入佳境。

雙子座：身心狀態佳，穿紫色衫有助提升個人魅力。

巨蟹座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

獅子座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

處女座：運氣好到不得了，處理感情關係游刃有餘。

天秤座：健康最緊要，切勿為了貪靚而令身體受損。

天蠍座：珍惜眼前一切，保持心境開朗，運氣不會差。

人馬座：遇到問題忌慌失失，保持鎮定才可找出對策。

山羊座：財運差，投資要保持理性，意氣用事易中伏。

水瓶座：笑多點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

雙魚座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）鼠 精神差

鼠：是日沖煞，健康欠佳，好好休息勿熬夜。

牛：追求完美可理解，但也不能夠強人所難。

虎：不在狀態，易有損傷，不宜做劇烈運動。

兔：財運上升，可考慮在健康方面加大投資。

龍：容易上火，飲食宜清淡，提防病從口入。

蛇：桃花旺，爭取好姻緣要敢於踏出第一步。

馬：冷戰傷感情，有伴侶者要好好控制脾氣。

羊：沉迷玩樂沒好處，交際應酬要適可而止。

猴：人緣佳，遇上困難會有朋友拔刀相助。

雞：情緒大起大落，宜保持平靜，避免傷身。

狗：理財有遠見，可望在投資方面嘗到甜頭。

豬：不乏求財機遇，但應保持低調勿張揚。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

辦公室增運吉祥花卉

辦公室是創造財富和仕途的空間，適當地擺放一些綠色植物能夠美化空間、激發工作創造力，為你的事業增運。

吊蘭：又名鴨蹠草，雖然不是名貴花卉，但它能夠吸收空氣中的有毒物質。在新裝修的辦公室或冷氣房擺一盆吊蘭，它會將室內的一氧化碳和其他揮發性氣體吸清光，並將這些氣體輸送到根部，經土壤裏的微生物分解成無害物質，作為養料吸收。

萬年青：寓意吉祥如意、生機勃勃。在辦公室擺放萬年青，可以吸收空氣中有害物質，殺菌除塵，還能調節心情，無形中給人一種活力，讓辦公室充滿正能量。

百合：在風水學上，是調整人際桃花運的花卉，也象徵團結。另外，百合具有清熱、解毒、潤肺、寧心等特效，能夠提振精神，擺放在正確桃花位，能增旺人緣運。

蘆薈：在辦公室擺放蘆薈可增強文昌運和工作運。另外，大部分植物都是在白天吸收二氧化碳釋放氧氣，而蘆薈卻是一直吸收二氧化碳釋放氧氣，還能夠吸收甲醛等有害物質，故此在辦公室內擺放蘆薈可淨化空間氣場，改善工作者的精神狀態。