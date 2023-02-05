拍打戲習慣受傷　龔嘉欣是非不絕被誤解嘆無奈

無綫藝人龔嘉欣（Katy）於現時播映中的劇集《新四十二章》中，飾演有神力的豬肉檔老闆朱螢嬌，由於角色於另一維度會跟清朝的鰲拜連結，故她長期要黐到滿臉鬍鬚拍攝，劇中更有大量動作打戲，絕不簡單，不過Katy一句怨言都沒有，更指與監製陳維冠（Joe）於《幕後玩家》、《殺手》等劇多次合作，互相信任，任何挑戰都樂於嘗試。

Katy日前接受東網專訪時被問到每次演的角色都難度甚高時，她謂：「今次玩到黐鬚都好犀利，初時都有擔心，但加上後期幫助，整體觀眾都覺得個角色係可愛、正能量，唔係肉酸，而且我好信任阿Joe，佢叫我做乜我都唔會托手踭，佢嘅作品不嬲都好有新鮮感，我好想多謝佢，每次佢都搵到我嘅另一面出嚟！」劇中她有很多打戲，更多次救陳豪，但試過吊威吔時，由於她體重太輕，爆炸力令她整個人反彈來個後空翻，亦曾被威吔𠝹傷手，說到她多年來拍到周身傷時，她謂：「大家都慣晒㗎喇！因為我NG人哋又要陪我做多次，所以想做好啲，之前《殺手》耍刀，但今次係拳腳同打空翻。（TVB最打得女星？）咁又唔敢講，不過我真係幾鍾意，啲武指都好鍾意我，佢哋話我夠輕吊威吔時易拉啲。」

上年嘉欣擔演的劇集《十八年後的終極告白2.0》反應不俗，演技備受讚賞，但台慶時她竟10強不入，只角逐「女角色獎」，於台上哽咽大談拍《殺手》時斷手指一事，坦言自己會繼續拍。她的一句「我係捱番嚟」，更被指是暗寸陳瀅，自此不時捱罵，就連劇集被抽起都關她事。問到會否覺得上年是很委屈的一年時，她謂：「咁又冇喎！有是非就代表有人氣，我覺得唔緊要，從呢件事都學習到啲嘢，自己諗法係控制於手入面，咁我又OK喎！（一定會唔開心！）有有有！一定有！當刻反應係點解會變成咁嘅？應該係愕然！我都會諗番其實我不嬲都唔會評論人哋，亦冇資格評論人哋，不過呢啲新聞過咗去咪算！」說到公司對她不好，她坦言：「公司都有叫我續約，由舊年年尾都一路傾緊。（幾時約滿？）未咁快，咁公司畀我嘅Offer都好好。」

除了演戲，Katy 3年前已榮升業主，更有投資餅店生意，對一切她都很感恩，她謂：「我哋呢行唔平穩，比較被動，亦唔知將來會發生咩事，我好鍾意儲錢，一儲錢就好開心，可能係細個爺爺同我講，佢話少壯不努力老大徒傷悲，我成日記住佢呢句話，努力儲錢。（你都好平穩啦！）咁我都好節險嘅！」

場地：Studio Meta

服裝：MAX&Co.

化妝：Henry Li

髮型：Sue Cheung