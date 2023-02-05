梁朝偉獎牌太多添負擔　跳出舒適圈重新開始

影帝梁朝偉最近接受內地短片平台《這一刻，梁朝偉對你說》的專訪，短片發布後引起網民熱議，今日（4日）專訪最後兩部分公開，在片中他說只要離開舒適圈才是生命真正的開始。他說：「在工作上一直停留在comfort zone，你看我拍王家衛拍了二十年，然後侯孝賢等都是我熟悉的人，新的導演我很少拍，因為沒安全感。我是那種不敢冒險的人，不單是工作上，可能我本身那個性格都這樣，可能是會怕輸，會怕失敗，可能因為我背景，因為太多獎牌，人家就會覺得你不能NG（失誤）了。我覺得我為甚麼不能NG？所有獎牌我都會收起來，我不讓自己看到，因為我覺得是負擔。太多獎牌會很拘（謹），把它放下，可以放開去演。」

2021年主演《尚氣與十環幫傳奇》，梁朝偉說是這部電影開始離開舒適圈，更說現在正處演員生涯中的最後階段：「我開始去嘗試，現在這個演戲的階段，可以說是我演員的最後一個階段，我覺得應該把所有包袱丟掉，因已積累那麼多年的經驗，也知道自己的工作態度是這樣，沒有甚麼需要擔心的。好跟不好，好也好不到哪裏，差也差不到哪裏，大概天賦就到這裏吧！」他續說曾跟侯孝賢說自己想不通：「他說：『你不想，就通了！』那為甚麼要一直想？那個是佛家說的執着，你為甚麼一定要把它擺脫？你不想，就不用擺脫。」

「電影是假的，但我們在裏面的感受是真的，你把很多生活上的東西放進去，讓它看起來好像真的一樣，但是你在生活裏，雖然很多時候很平淡，但偶爾會有一些很戲劇性的東西出現。像我，我的出生就很dramatic（戲劇性），從家庭父母吵架、這樣長大但又沒有變壞，又沒有變黑社會，然後又成長變成一個演員，有很多人喜歡，突然間很出名，這個不是很dramatic嗎？普通人怎麼可以想像一個這樣的人生？這樣不就像人生如戲嗎？人很奇怪，常會覺得從前很好，或是期待明年會更好，從不覺得現在是很好嗎？哈哈！」梁朝偉說。