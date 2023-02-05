《巾幗梟雄》Re-U︱鄧萃雯自認演「四奶奶」入晒血！

於2009年合演無綫劇《巾幗梟雄》的「柴九」黎耀祥和「四奶奶」鄧萃雯，不單成為港劇中的經典CP，他們更憑此劇首次奪得台慶頒獎禮中的視帝視后殊榮，最高收視達47點的《巾》劇，翌年開拍《巾幗梟雄之義海豪情》，令他們再度冧莊稱帝封后。這對螢幕上擦上火花的CP昨日（4日）相聚，「柴九」和「四奶奶」合體，大批網民大呼期待他們再合作。

黎耀祥和鄧萃雯均網晒飯局合照，黎耀祥說：「兩位恩師，一位好拍檔。新年一聚，輕輕鬆鬆，說舊談新，開心的一個中午飯！」原來《巾》劇系列的監製李添勝及編劇張華標也在場，鄧萃雯留言：「久別重逢，難得相聚。還記得《巾幗梟雄》和《義海豪情》開拍之前，我常常會在TVB製作部看見他們『諗爆腦在度橋』，以有限時間不分日夜在完善劇本，這些畫面非常深刻，也讓我更能體諒和加強這份團隊精神。一劇之本，沒有好劇本就沒有後來的好成績；真不捨得添哥退休，因他就是大家的定海神針，有經驗有擔當有魄力還有熱情。」

鄧萃雯說有幸和他們合作兩部好劇，更說「四奶奶」及「九姑娘」這兩個角色已「入晒血」：「《義海豪情》已經是12年前的，但念念不忘必有回響，作品會被談論至今全賴他們對戲劇的理解和那份人民精神，有些戲拍完就只是過眼雲煙，自己都會忘記演過什麽，但『四奶奶』與『九姑娘』的某些特質已成為我本人的一部分了，也是我畢生難以忘懷的好角色。這兩部天作之合，是送給我人生的兩份大禮，所以非常感激。祝願兩位前輩監製李添勝，編劇張華標繼續健康平安、無論工作、享樂都龍精虎猛，事事順心。」