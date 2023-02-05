【心理測驗】應節湯圓　吃出愛情契機！

原來元宵吃湯圓，不但應節，仲有機會預測到在那裏邂逅到真命天子。（互聯網）

今天是人月兩團圓的元宵佳節，同時又俗稱「中國情人節」。在此甜蜜佳節，還是單身狗的你除了食番粒湯圓應節，話唔定仲可以從中「參透」到愛情契機？一道選湯圓餡測愛情邂逅地的心理測驗，正好給不想繼續孤單一人的你，準備主動出擊！

【問題】

請問在以下5款湯圓之中，你會選擇吃哪一款？

A.花生餡湯圓

B.芝麻餡湯圓

C.特殊餡湯圓

D.紅白小湯圓

E.鹹湯圓

【結果分析】

A.朋友聚會

你的緣分較可能會出現在朋友組織的活動中，在此聚會中你有機會認識到與你合得來的人，無論是興趣、價值觀或是對事情的看法都與你相似。因此建議近期多出席不同圈子的朋友聚會，以增加遇見他/她的機會。

B.旅途之中

選擇芝麻餡湯圓的你，較有可能在旅途中遇到那個他/她，可能是在酒店、景點、交通工具上偶遇，擦出愛火。不過在這個情況下的相遇，需要異地戀的可能性不少，要做好心理準備，對彼此有足夠的信任和溝通的時間。

C.交友活動

不選擇慣常口味的你敢於求新、追求趣味，這樣的你較有可能在交友App或交友活動中遇到那個他/她。要注意在認識時，需保持理性及謹慎，特別是在App上遇到的，要好好「過濾」，忌太快付出全部真心。

D.認識的人

選擇無饀湯圓的你是一個較慢熱的人，其實那個他/她可能早已在你身邊，只是你需要較長時間的相處才能了解對方及產生好感。建議多留意身邊人，與對方多作交流，可能會找到那個夾得嚟或默默對你好的人。

E.活動場所

你是個喜愛嘗試不同活動的人，可能是健身、行山等運動活動，亦可能是手工類的繪畫、調香等興趣班，建議把想法付諸實行，並在享受活動的同時主動認識在其中遇到的人，說不定會有機會找到那個與你志趣相投的另一半。