「食人癖」男星Armie訪問自爆年少因被牧師性虐而成魔

曾主演過《獨行俠》(Lone Ranger)以及《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)等片的美國男星Armie Hammer,2021年因連番性侵、性騷擾及食人癖指控而被荷里活全面封殺冇工開,他被迫轉行在長居的開曼群島一酒店做度假屋推銷員。現年36歲的他近日破天荒接受詳盡訪問回應指控以及細訴心聲。

他於訪問中直言年13歲時因被一名年輕牧師性虐待而開始對「性虐戀」產生興趣。此事對他產生了極大影響:「我係喺無助嘅情況下被迫了解性行為,這令我嘅興趣發生咗變化,我開始渴望喺呢種關係中掌握控制權。」而他亦承認自己對之前的伴侶施以情感上的虐待,直言自己是個好自私、不顧及別人感受亦不願意承擔責任的人,完全是一個混蛋。

而Armie在訪問中亦有透露被連串性指控後曾有自殺的念頭,他說:「我有考慮過行出海洋,盡我能力游咁遠得咁遠,希望我一係浸死、一係被艇撞又或係被鯊魚咬死。」但最終因為察覺子女仍在岸上,他不能夠這樣對待他們。他與前妻Elizabeth Chambers育有一子一女。

Armie在訪問中亦確認如傳聞中得到影星好友羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)提供經濟及住屋援助。他說:「周圍都可以舉到幫過我嘅例子,羅拔就係其中一人,佢哋都係過來人,最終找到新道路而得到救贖。我覺得呢個取消文化有不足之處就係任何人每當做錯事情嘅一刻就會即時被放棄。完成冇任何改過嘅機會。當佢哋掟如我入火入面去保護佢哋自己...佢哋只會令火勢愈來愈大。而嗰團火目前已失控,將會燒到所有人。」