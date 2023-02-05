破案喇︱許光漢自首踩甩施柏宇鞋踭：匯款賠罪

台灣金鐘視后柯佳嬿、許光漢及施柏宇出席電影版《想見你》首映，於戲院謝票時吸引大批粉絲支持，場面熱鬧！三人表示已闊別香港一段時間，今次重臨感覺既熟悉又陌生，但當吃到咖喱魚蛋、蛋撻及菠蘿油時，昔日的熟悉及親切感便浮現出來。

許光漢指香港粉絲熱情奔放，令其非常感動，但同時間也呼籲他們注意安全：「聽說在機場時有粉絲受傷，如果太逼太衝動，不小心傷到其他人，希望他們快點好起來。」問到施柏宇是否混亂間被踩甩鞋踭？許光漢即時自首表示：「是我不小心踩到他，所以會匯款給他請食飯作補償。」

談到不少女粉絲自稱為許太太及施太太，許光漢笑指也喜歡本地女生，問到會否找個香港女朋友？他表示沒有機會，在旁的柯桂嬿即建議他多留幾天作了解，令許光漢哭笑不得。而首度為電影唱插曲的柯佳嬿，則表示歌曲頗適合其角色的心情，問到可有向出過專輯的許光漢取經？許光漢稱謙表示沒有資格作指導，卻被柯佳嬿笠高帽：「你有入圍過金曲耶，不過我沒有問他，因為他都很忙。」對於該片於韓國票房不俗，許光漢寄望本地能達千萬票房，柯佳嬿就笑指票房愈高愈好。