陳柏宇個唱未拉好褲鍊　自嘲矮仔：個女遺傳晒

歌手陳柏宇（Jason）昨晚（4日）假亞洲博覽館舉行演唱會，全場座無虛席。演唱會準時8時15分開騷，Jason先坐保母車於場館外步下，然後讓粉絲直擊他化妝及揀衫等程序，將後台搬上大銀幕。他入場後繞半場與粉絲作近距離接觸，才正式登台，獻唱時他又公開一展自己的高爾夫球技，花樣多多。當演唱《墜落》後，Jason更直接於台上補妝，期間有粉絲大讚他「靚仔」，他聞言笑說：「靚仔就基本啦，仲要有型，不過上天係公平嘅，我矮囉！」

Jason全晚唱足26首歌，包括在日本平台「THE FIRST TAKE」贏得百萬點擊的大熱作《有天》以及《你瞞我瞞》等，實行用靚聲俘虜台下歌迷。Encore環節時，他老貓燒鬚，被發現未有拉好褲鍊，全場爆笑！一曲《認真如初》後，台下歌迷為Jason送上驚喜，全場舉起手幅大合唱《永久保存》，令他感動到眼濕濕，最後以《拍一半拖》作結。

完成演出後，Jason入後台受訪。談到歌迷送驚喜，他坦言：「好開心，但較上次幾年前佢哋同樣咁做，今次我忍到唔喊。（失策冇拉拉鏈喎。）幫我手嘅好自責，我叫佢唔好，因為其實係我咁大個人唔記得呢啲嘢。」他又放閃指開騷前後太太煲了很多湯水給他。對於台上自嘲不夠高大，Jason笑說：「我鍾意呢個高度，相信個女遺傳晒，唔會高，不過我覺得最重要可愛，靚唔靚女就見仁見智。」

Jason指由於太太腹大便便，所以今晚未有前來捧場，又大方透露對方預產期為3月尾，但當問到會否剪臍帶，他竟搞笑說：「我會入產房，但唔會剪臍帶，要加錢呀，我又唔係儀式感好重嘅人。」Jason笑言「二公主」出世後，要努力賺奶粉錢，且表示會有一定壓力：「真係唔會亂咁用錢喇。（趁機會進運埋日本市場搵奶粉錢囉，兩首歌已經百萬點擊喇。）我想㗎。（嚟緊會放假幫湊B？）生完至少要放兩個月，要同太太分擔，好彩我請咗陪月，日間可以休息吓。」