布斯韋利士息影　《虎膽龍威》仍然會繼續拍？

荷里活男星布斯韋利士（Bruce Willis）去年3月由家人在社交網站宣布因患上「失語症」(Brain Disorder Aphasia)而息影。雖然多年來一直有傳布斯將開拍代表作《虎膽龍威》第6集（Die Hard 6），不過一直都是「只聞樓梯響」。雖然布斯已冇法再演《虎》，但有指迪士尼仍然堅持會開拍《虎6》！

據知新一集將會是《虎》的前傳而非後傳，由於故事背景設置於1979年，講述布斯飾演的紐約幹探John McClane年輕時查案的遭遇。所以將會另覓年輕演員飾演John一角。查實早於2009年有漫畫公司曾推出一部名為《Die Hard: Year One》的漫畫，該漫畫是講述早年的John怎樣對抗恐怖份子。

其實原本布斯亦非電影公司《虎》片男主角首選，據該片的編劇Jeb Stuart透露電影公司在布斯之前曾搵過多位紅星包括史泰龍（Sylvester Stallone）、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）、夏里遜福（Harrison Ford）以及米路吉遜（Mel Gibson）演出，但全部婉拒。而Jeb指奇連伊士活（Clint Eastwood）是電影公司的第一人選，但他看完劇本後亦推掉，理由是不太理解片中的幽默元素。而Jeb指奇連亦是他在編寫劇本時的靈感來源，裡面一大堆對白是以他為設定寫出來的。