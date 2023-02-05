【日本旅遊】一機通行　手機「綁定」交通卡教學

隨着日本通關，香港人立即「報復式」飛去日本消費，久放抽櫃底的「西瓜卡」Suica又可再拿起出發！Suica是日本最常用的交通卡，在東京它跟另一款交通卡PASMO能互相通用，它們像香港八達通，能擴泛使用在日本交通工具、自動售賣機、儲物櫃、便利店及餐廳等場所的電子付費上。

近幾年Suica更已可支援手機，大家都可以在手機開通Suica卡，當電子貨幣使用，毋須再帶實體卡。至於開通方法，也不複雜，Android用戶只需下載Suica官方App便可使用；而iPhone用戶更簡單，只需透過手機「銀包」便能加入Suica使用，以下會以iPhone作開通日本交通卡的設定示範：

【Step 1 】先開啟 iPhone「銀包」App，然後點按右上角的「＋」按鈕。

【Step 2】在可用的卡片中，選擇「交通卡」。

【Step 3】接着在眾多國家交通卡中，點選「日本」你想要加入的「Suica」或「PASMO」交通卡，然後點按「繼續」。

【Step 4】輸入你想充值的金額，至少1000日圓，然後點按「加入」。

【Step 5】閱讀條款後點按「同意」，然後按步驟使用Apple Pay或其他信用卡付款。

如果有實體交通卡？

如果你仍保存着實體的Suica或PASMO交通卡，也可把該卡的餘額「轉移」到手機使用，但之後該實體卡會自動報廢，敬請留意。有關餘額轉移步驟如下：

【Step 1】先把手機地區，設定為「日本」。

【Step 2】再於iPhone開啟「錢包 」，點按右上角「+」按鈕。

【Step 3】點按交通卡，再選擇「Suica」或「 PASMO」並點接繼續。

【Step 4】在選擇金額頁面上，點按「轉出現有卡片」。

【Step 5】輸入卡號最後4位數字（數字位於交通IC卡背面右下角）。

【Step 6】把手機放在實體交通卡中央之上，保持不動數分鐘，直至資料轉移完成。

要快一定要設定「快速交通卡」

如果想用手機Suica「嘟」閘機，像用實體卡般方便快捷，就一定要把手機Suica設定為「快速交通卡」，這樣就不用喚醒及解鎖手機，也能即「嘟」即付款。iPhone手機設定快速交通卡步驟如下：

【Step 1】進入「設定」並點選「錢包與Apple Pay」。

【Step 2】再點按「快速交通卡」。

【Step 3】選擇你已儲存並要用的那張交通卡，最後以Face ID、Touch ID 或密碼授權。

如果你有使用Apple Watch，要設定它為「快速交通卡」，相關步驟如下：

【Step 1】於iPhone開啟Watch app。

【Step 2】於「我的手錶」標籤頁點選「銀包與Apple Pay」並再點選「快速交通卡」。

【Step 3】選擇你要用的那張交通卡，並在Apple Watch輸入密碼授權。

注意：手機交通卡缺點

在手機開通Suica等交通卡，代替實體交通卡使用，優點自然多多，包括可少帶點東西，銀包輕便，也不用擔心遺失，而且增值可全自助，又可隨時查看餘值。但手機交通卡也非完美，首先它不像實體卡能退款，而且手機若然電力不足，遇上長途車程，隨時「嘟」得入閘，也未必夠電捱到「嘟」出閘，所以記緊帶備後備充電池使用了。