情人節食餐勁　歐式浪漫盛宴

情人節是2月最重要的節日，是情侶間一個紀念日，想打造浪漫氛圍，首選精緻西餐，今次為大家介紹高級意大利和地中海美饌，度身訂造的菜式，配合優美環境和美妙音樂，將浪漫氣氛推至最高境界，讓大家沉醉於星級品味情懷之中。

驚喜玻璃屋

好多女生都曾經夢想和另一半住在玻璃屋內幸福生活，想感受一下這種氣氛，機會來了。尖沙咀玻璃屋地中海菜餐廳香港瑰麗酒店的Glasshouse by Asaya Kitchen，行政副主廚Fabio Nompleggio於2月14日當晚設計了6道菜情人節晚餐（需預訂），並於玻璃屋內享用盛宴。屋外是酒店泳池和維港景致，在燈光映照下，滿滿異國情調。精緻小巧的前菜有3款，包括粟米蓉波波、蟶子及煙熏橄欖串。粟米蓉波波咬開後黑松露香氣隨之滲出；蟶子加酒、檸檬皮和香草略蒸，配糖漬檸檬和紅椒粉，鮮香無比。至於煙熏橄欖串，釀入酸忌廉和魚子醬品嘗，帶出獨特風味。

生蠔食得多，加入四川花椒油和柑橘汁搭配的又食過未？大廚將兩款醬汁配法國Gillardeau No.2奉客，蠔肉清甜中帶辛香，鮮嫩開胃。而鮮香的雅枝竹，加蘑菇熬成湯汁，再加入洋葱及雅枝竹燴煮，之後用莙薘菜捲住，配黑松露品嘗，鮮甜軟腍。

主菜有法國藍龍蝦，用紅菜頭和紅酒等醃製後用牛油烹調，輕炙表面後淋上紅菜頭莓汁，與黑莓同吃，微酸果香提升了龍蝦的鮮。另一道是鱈魚，放入月桂葉和柑橘慢煮，魚肉一邊蘸麵包糠煎至脆身，和日本海膽同吃，質感豐腴。甜品創作靈感源自楊貴妃最愛的荔枝典故，荔枝慕絲球配糖漬荔枝和西柚醬，面層放上玫瑰花脆片，上桌前噴點玫瑰花水，果香與花香混合，芳香撲鼻，女生必Like！

繽紛精彩意菜

對打得火熱的情侶來講，每分每秒都是繽紛精彩，而金鐘香港港麗酒店高級意大利餐廳Nicholini's主廚就用繽紛色調作情人節晚餐主題，於2月10日至2月14日期間推出4道或5道菜的情人節晚餐（需預訂）。主廚Riccardo Catarsi設計的由前菜、主食和主菜都有多款選擇。前菜推介紅蝦他他配烤魷魚，醬汁以美國畫家波洛克的滴彩畫作靈感，以5款不同顏色的食材製作，鮮艷奪目又美味。另一款北海道帶子薄片，以Moscato氣酒和香草醃製，加點柚子汁和香草橄欖油，綠白配搭，清新鮮香。

手工意大利粉更令人驚艷，以紅菜頭、菠菜和墨魚汁製作成千層麵，更放有波士頓龍蝦、紅蝦配山羊芝士、蛋黃醬和菠菜汁等食材，亮麗搶眼。另一款自家製Tagliolini意粉就加入慢煮法國生蠔，與煙熏茄子忌廉拌勻吃，軟滑鮮香。

主菜澳洲M7和牛二食選擇，和牛西冷慢煮15分鐘後再蘸滿竹炭粉，賣相獨特。而牛臉頰則慢煮36小時再炸脆，吃時蘸微酸的大黃醬，開胃去膩。喜歡羊肉的可選烤澳洲羊鞍配石榴汁和黑松露，羊肉和黑松露散發濃郁香氣。

而愛海鮮的可選擇配香烤粟米蓉的鱈魚，和爽脆的冰菜一起吃，輕盈滋味。甜品以意大利3月初盛開的金合歡花來命名，花語代表對女性的愛和尊重，亦多用作告白的花，更是情人節的經典甜品之一。蛋糕是由海綿蛋糕、忌廉和士多啤梨堆砌而成，象徵盛開的金合歡，配熱情果醬、Raspberry啫喱和玫瑰味雪葩，甜蜜浪漫。