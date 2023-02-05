齊拆利是　買爆應節好聲音

傳統認為利是要正月十六後先可以拆，寓意收集所有祝福後才一次過打開。拆出了利是，除了儲起來，也可買Gadget氹自己開心，一系列應節喇叭就是好選擇！

小巧好聲

來自美國的Cleer Scene是一款便攜藍牙喇叭，外殼以纖維強化塑鋼打造，堅硬之餘具光澤感，並在鈦金灰色以外，特設波爾多紅塗裝，應節又搶眼！它的尺寸只有218x88x75mm，重750g，小巧卻內置兩個48x48mm全頻單元，加上兩個金屬低音輻射器，帶來響亮中高音及澎湃低音。此喇叭另一賣點是支援免提通話及DSP降噪技術，適合會議之用，同時電池容積2,600mAh，續航力長達12小時！

璀璨金色

B&O新春限定系列全換上璀璨金配色，包括Beoplay A9 Wi-Fi無線喇叭、Beolit 20便攜藍牙喇叭、Beosound A1便攜藍牙喇叭、Beoplay H95頭戴式耳機及Beoplay EX真無線耳機，5款均具禮盒，送禮一流！

可愛強悍

Logitech Wonderboom 3藍牙喇叭採用圓碌碌可愛造型，備有時尚桃色，與新春夾到絕！提供360度強勁低音及4小時續航力，附合IP67防護等級要求且能承受1.5公尺公尺掉落衝擊，絕對是派對「智」佳夥伴！