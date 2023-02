李夏怡大唱Hit歌　AOMG港騷順利舉行唱足3個半鐘

韓國Hip hop饒舌廠牌AOMG由今年1月起展開世界巡迴演唱會「FOLLOW THE MOVEMENT」,香港演出前晚(3日)在九展匯星舉行,是次巡唱主要由Simon D領軍Loco、Gray、李夏怡及GOT7成員宥謙,亞洲城市演出的特別嘉賓則為禹元才,6位成員接連獻唱3.5小時,全晚氣氛持續高漲。

前晚演唱會在晚上7時開始,先由禹元才以《R.I.P.》一曲揭開序幕,其後帶出《Pop It》、《Devil》及《Me》等多首歌曲,瞬間炒熱氣氛!李夏怡之後以動人歌聲大唱《Only》,更獻唱《Breathe》、《Rose》等在她加入AOMG前所推出的人氣金曲,讓樂迷大飽耳福。

之後,Loco唱出《MBTI》、《Don’t》及《Somebody!》等熱選歌曲,他與觀眾打招呼,又分享了他們在香港品嘗了北京填鴨等美食,之後他演唱《No Manners》時更脫掉上衣和以水樽灑水,大派福利讓粉絲尖叫聲不斷。緊接出場的Gray延續氣氛獻唱人氣歌曲《TMI》、《Make Love》及《Late Night》等,又邀請全場觀眾打開手機電筒,期間有粉絲誤會Gray亦要脫衣,他即幽默回應「I got nothing to show you guys(我冇嘢畀到你哋睇)」,認真搞笑。

宥謙之後帶來《Take You Down》、《All Your Fault》及《Love The Way》等歌曲,又與伴舞們大展舞技。壓軸出場的是Simon D,他以《DAX4》一曲登場,之後接連單獨演唱《Room Type》、《POSE!》及《ya ain’t gang》等歌曲,最後一眾歌手上台合唱,又與全場觀眾大合照留念,並以《Who You?》為整晚演出作結。