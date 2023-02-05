袁澧林嫌吊得太少　陳湛文唔敢同女神身體接觸

藝人陳湛文（Peter）與袁澧林（Angela）今日（5日）現身ViuTV原創劇《殺手廢J》記者會，在劇中飾演咖啡店店長的Angela只有文戲，沒有動作戲，她稱恨拍打戲：「我有學過功夫，我有一段時間接受過3個月嘅專業武打訓練，當時係為一部戲準備，但最後開拍唔成。我都好想吊威吔，之前試過，但吊得太少，我想成套戲都吊，要離地。」Peter笑言她要飾演無腳的雀仔。

至於動作連場的Peter稱拍攝時沒有受傷，但險中暑及熱到生熱痱：「因為喺酷熱天氣下拍打戲，現場環境又唔通風同污糟。」Angela大讚拍出來有型，願意為此付出代價。

劇中講Peter暗戀Angela，問到兩人有否身體接觸？Peter自言連膊頭都冇掂到：「純粹係寫廢J『FF』佢，有少少似係情竇初開少男見到心儀對象唔敢開口。」

今次是Peter首次擔正男一的電視劇，他視為考牌作，食粥食飯看今次，但自言沒有收視壓力：「好期待播出，大家都付出咗咁多汗水，好想知出來成果，所以係期待多過壓力。」而Angela笑言自己角色只是支持Peter角色，所以更加沒有壓力。