Tyson Yoshi合資7位數開Gym房　張敬軒報名爭住被操

歌手Tyson Yoshi與兩名友人合資7位數字，於尖沙咀開設一對一課程健身室，今午（5日）舉行開幕儀式，並邀得張敬軒、Kayan9896、張蔓姿及張蔓莎姐妹等圈中好友撐場。軒仔更特別準備了雙封利是作賀禮，祝願Tyson日後生意興隆。Tyson完成拜神儀式後，孖住軒仔齊齊受訪。軒仔笑指自己踩場，更幫記者追問「富二代」Tyson何解不自資，Tyson笑答：「擔心賺唔到錢囉，同朋友合資分散風險嘛。」Tyson又指自己求學期間已愛上健身，不過用錯方法行了不少冤枉路，近年才找到合適的操肌方程式：「開健身室係我嘅夢想，今次有圓夢感覺。（不如去參加健美先生比賽啦。）想，不過起碼要暫停工作半年，全心全意咁去籌備，起碼今年一定唔得嘞。」

軒仔聞言即搭訕：「你操到去參加比賽唔算驚喜，你操到我去參賽先係。」他透露已預約Tyson健身室受訓：「我好欣賞佢為保持身形，生活瑣事好高度自律，就因為咁，佢睇落笑指比魏浚笙仲年輕幾歲，哈哈！（你開始操肌，又覺得辛唔辛苦？）初頭會嘅，但操慣咗就得，操完真係精神咗，着衫都好睇咗，我哋40幾歲同佢哋20幾歲嘅身體狀況好唔同，我就靠吸取自然蛋白，唔飲奶粉。」問到軒仔若見成績的話，會否考慮做「脫星」？他笑答：「我哋呢啲練武之人，都係想強身健體啫，唔敢班門弄斧。」

Tyson自言目標是健身室半年內回本，倘若成績好的話，會考慮在港島區開分店。軒仔聞言即搞笑自薦當代言人：「唔收錢，但要收基本費用。」Tyson則表示有信心將軒仔操到漫畫《幽遊白書》內「戶愚呂」般健碩，問到他下個事業目標，是否爭取機會與軒仔合作拍戲？他直言：「我未拍過戲，應該會怕羞。」軒仔跟他說：「拍戲其實同拍MV差唔多，只是時間長啲，不過你眼中可能只有三上悠亞，點會睇中我？」Tyson即雙眼發光：「如果係三上悠亞，咁就係天生嘅演技。（全裸都得？）拍戲啫，冇話拍乜，有啲戲會有衫着。」